Theo số liệu Sở GD&ĐT TP.HCM thống kê thông qua khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh về tình trạng của học sinh lớp 1 và việc đi học lại, có 2.781 trẻ đang nhiễm bệnh, nhiều nhất ở huyện TP Thủ Đức (662), Hóc Môn (331), Củ Chi (225), quận 12 (287).

Số học sinh đang phải cách ly là 1.446 em, tập trung ở hầu hết các quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong đó, nhiều nhất TP Thủ Đức (366), Hóc Môn (316), Tân Bình (105), quận Tân Phú (88), quận 12 (85).



Trường học lấy ý kiến phụ huynh lớp 1 về việc cho con đi học trực tiếp. Ảnh: TĐ

Ngoài hàng nghìn học sinh đang nhiễm bệnh hoặc phải cách ly thì còn có 5.651 trẻ đang ở các tỉnh chưa về lại TP. Trong đó, TP Thủ Đức (1.103), Bình Tân (661), Tân Bình (460), Gò Vấp (341).

Theo hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT TP.HCM, các học sinh đang ở tỉnh chưa về được TP, các học sinh đang trong khu vực cách ly, phong tỏa, đang phải cách ly vì nhiễm bệnh, các học sinh có bệnh lý nền (có xác nhận của bác sĩ) tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp. Các em sẽ được trường hướng dẫn tự học qua internet, qua truyền hình và các phương tiện khác.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát của ngành đối với phụ huynh về việc cho con đi học trực tiếp đến 5-12 chỉ có 29,82% phụ huynh đồng thuận.

Tổng số học sinh lớp 1 ở TP.HCM là hơn 131.200 em. Số người tham gia cho ý kiến là 121.700, trong đó có 36.316 người đồng ý cho con học trực tiếp (29,82%), hơn 85.400 người không đồng ý (hơn 70%).

Ngay từ khi có quyết định của TP về việc thí điểm cho học sinh trở lại, nhiều phụ huynh đã bày tỏ quan điểm sẽ không cho con đi học vào giai đoạn này do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, F0 vẫn tăng mỗi ngày, trẻ chưa có ý thức phòng dịch cũng như chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Điều này, hiệu trưởng các trường đã lường trước, tuy nhiên việc học sinh một số trường đăng ký đi học quá ít sẽ gây khó khăn cho bố trí lớp học, tổ chức dạy trực tiếp lẫn trực tuyến.

Trước đó, theo kế hoạch của UBND TP, từ ngày 13-12, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường học trực tiếp. Từ tuần thứ 2 sẽ là trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Riêng huyện Cần Giờ: Trường mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13-12-2021.

Việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong 2 tuần, sau đó TP sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng quy mô cho học sinh đến trường.