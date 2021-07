Chiều 1-7, tại Trung tâm báo chí TP diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm nay TP đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Vì vậy, việc cân nhắc về kế hoạch tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT là một vấn đề mà lãnh đạo TP trong suốt thời gian qua luôn cân nhắc từng ngày. TP rà soát, đánh giá tình hình dịch bệnh cũng như phân tích các nhu cầu của người dân TP đặc biệt là phụ huynh và học sinh.

Kế hoạch của Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức 2 đợt trong đó đợt 1 sẽ tổ chức 6,7, 8-7. Còn đợt 2 chưa xác định được thời gian. Sau khi cân nhắc đầy đủ, đặt vấn đề an toàn tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi thí sinh, cân nhắc diễn biến dịch, UBND TP thống nhất thực hiện phương án sau.

Thí sinh không ở những nơi phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng; thí sinh không thuộc nhóm F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thi đợt 1. Kỳ thi đợt 2 (chưa xác định thời gian) sẽ dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Điều quan trọng là sẽ tổ chức kỳ thi sao cho đảm bảo an toàn, để tất cả mọi người an tâm. Do đó, TP đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tốt nhất để TP có kỳ thi tốt nhất”- ông Đức nói.



Về phương án lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh tham dự kỳ thi, ông Dương Anh Đức cho biết sẽ được thực hiện từ ngày mai (1-7) đến ngày 3-7. Cách thức thực hiện do ngành y tế chủ trì phối hợp ngành giáo dục và các địa phương. Các thí sinh nếu không tham dự đợt lấy mẫu thì coi như không được tham dự kỳ thi vào ngày 6, 7, 8-7 mà sẽ có cơ hội thi đợt II.

“Việc xét nghiệm trước khi vào phòng thi là bắt buộc nếu muốn tham gia đợt thi này” – ông Đức nhấn mạnh và yêu cầu các ngành tổ chức liên lạc với các thi sinh về thời gian, địa điểm lấy mẫu, giúp các em có tinh thần thoải mái, sức khoẻ tốt nhất để lấy mẫu và tham gia kỳ thi.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai phương án tổ chức thi an toàn, phòng chống Covid-19 tại các điểm thi, cử lực lượng tham gia hỗ trợ thi an toàn từ ngày 6-7 (thực hiện công việc như trong 2 ngày diễn ra kỳ thi là 7 và 8-7). Trong đó, đặc biệt lưu ý đến phương án hỗ trợ các điểm thi không để ùn ứ, tụ tập đông người ngay tại cổng điểm thi, nhất là đầu giờ và cuối giờ thi.

Để phục vụ kỳ thi, Sở Y tế TP có trách nhiệm cung cấp thường xuyên, chính xác danh sách cán bộ, giáo viên và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2, đang thực hiện cách ly xã hội để ngành giáo dục chủ động trong công tác ứng phó, phối hợp với địa phương hỗ trợ các điểm thi trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Riêng lực lượng Công an TP chịu trách nhiệm đảm bảo lực lượng tham gia các khâu của kỳ thi, tăng cường lực lượng hỗ trợ các điểm thi để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an TP đảm bảo lưu thông thông suốt, không bị ùn ứ tại các điểm thi.

Các điểm thi xây dựng phương án phòng chống Covid-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng dịch; xây dựng phương án để phân luồng thí sinh đầu giờ thi, cuối giờ thi, không để tụ tập đông người; không tổ chức tập trung đầu giờ mà yêu cầu thí sinh di chuyển nhanh đến các phòng thi để nghe giám thị triển khai quy chế, quy định và các hướng dẫn thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn TPHCM có 89.275 thí sinh đăng kí dự thi. Tổng số điểm thi là 155 điểm với 4.134 phòng thi, mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Mỗi quận, huyện có từ 1 - 3 điểm thi dự phòng.

Tổng số lãnh đạo, cán bộ coi thi và nhân viên tham gia kỳ thi là 17.052 người.

Tổng số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tham gia chấm thi là 1.710 người. Số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên chấm phúc khảo là 1.000 người. Riêng lực lượng lãnh đạo, thanh tra thi là 406 người.