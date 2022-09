Giết người yêu vì 'không chấp nhận lời chia tay'

Ngày 12-9, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1992, quê Quảng Bình) mức án chung thân về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Hiếu và Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 2002, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm nam nữ từ cuối năm 2020.

Cả hai thuê trọ tại tổ 09, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đến giữa tháng 8-2021, chị Hương nhắn tin cho Hiếu nói là muốn chia tay nhưng Hiếu không trả lời.

Sau đó, thấy Hương nhiều lần dẫn bạn trai mới về phòng trọ, Hiếu bực tức nên nảy sinh ý định giết Hương.

Tối 29-8-2021, Hiếu lấy một con dao từ phòng trọ của mình (phòng số 02) rồi đi sang phòng trọ của chị Hương (phòng số 04), đứng nấp sau cửa phòng trọ.

Khoảng 3-4 phút sau, chị Hương đi vào phòng thì Hiếu tiến đến sau lưng và cắt một nhát vào cổ chị Hương khiến chị này ngã xuống sàn và la hét kêu cứu.

Hiếu nhìn ra ngoài thì thấy anh Phạm Đình Thạnh đang đứng nhìn nên Hiếu chạy ra đóng cửa phòng để không cho ai thấy rồi tiếp tục cầm dao tấn công vào vùng cổ của chị Hương.

Sau khi thấy chị Hương nằm bất động, Hiếu biết chị Hương đã chết nên dừng tay rồi dùng dao tự tử nhưng chỉ gây thương tích ngoài da.

Sau đó, Hiếu mang con dao ra trước phòng trọ rửa vết máu rồi về phòng trọ của mình. Hiếu tiếp tục dùng dao tự cắt vào cổ mình nhưng chỉ bị thương ngoài da nên để dao trên giường, khóa cửa phòng và ở bên trong.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng công an đến đưa Hiếu về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do đứt mạch máu, khí quản, thực quản gây mất máu, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Khai tại tòa, Hiếu nói vì bản thân còn rất yêu chị Hương nên không chấp nhận lời chia tay. Bị cáo không trả lời tin nhắn có nghĩa là không đồng ý chia tay nhưng Hương vẫn có bạn trai mới. Khi thấy người yêu dẫn bạn trai mới về phòng và có nhiều cử chỉ thân mật, bị cáo ghen tuông nên muốn kết thúc cuộc sống của mình và Hương.

Gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 775 triệu đồng nhưng đến hiện tại Hiếu và gia đình vẫn chưa bồi thường gì.