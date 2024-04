Hà Nội thí điểm ứng dụng báo cháy và định vị điểm cháy tới từng hộ dân 24/04/2024 11:08

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Theo đó, ứng dụng cảnh báo cháy để quản lý dữ liệu về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, từng địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và đối với từng lĩnh vực, loại hình cơ sở.

Đây cũng là giải pháp quản lý dữ liệu về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với từng cơ sở; hướng tới việc xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn đối với từng nhà dân, cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội sẽ sử dụng ứng dụng để quản lý, cảnh báo cháy tới từng hộ dân. Ảnh minh họa/PLO

Ứng dụng cũng sẽ theo dõi giao thông, nguồn nước, trụ nước chữa cháy, phương tiện cần huy động, điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Các thông tin, dữ liệu trong ứng dụng sẽ được cập nhật đầy đủ, thường xuyên, chính xác về thông tin cấp phép xây dựng, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy; các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tình hình cháy, nổ, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền TP Hà Nội.

Ứng dụng sẽ bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả và an toàn, an ninh thông tin theo quy định; lấy trải nghiệm của người dùng làm thước đo để tiếp tục tối ưu hóa, cải thiện và nâng cấp ứng dụng.

Thành phố phấn đấu 100% cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Tối thiểu 70% dân số trên địa bàn được lựa chọn thí điểm biết ứng dụng quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy thành phố; tối thiểu 80% thông báo về sự cố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người dân, doanh nghiệp được gửi, tiếp nhận và xử lý theo quy trình điện tử trên ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Kế hoạch nêu, tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, trong giai đoạn 1 (từ ngày 25-4 đến 30-6-2024) sẽ thực hiện đối với cơ sở chung cư mini (nhà ở nhiều căn hộ), nhà trọ; nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc Phụ lục I Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1-7 đến 30-9-2024), thực hiện đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; thực hiện thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Về lộ trình thực hiện thí điểm, trước ngày 7-5-2024, hoàn thành tập huấn cho Công an thành phố (Phòng PC07), 30 UBND quận, huyện, thị xã (Công an cấp huyện). UBND cấp huyện (Công an cấp huyện) tổ chức tập huấn cho UBND cấp xã (Công an cấp xã), hoàn thành trước ngày 10-5-2024.

Dự kiến trong tháng 12-2024, thành phố sẽ chính thức đưa vào thực hiện đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy.