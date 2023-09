Tối 19-9, lãnh đạo xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết nữ sinh trong vụ tai nạn giao thông ở đoạn đường trên địa phận xã này trưa cùng ngày đã không may qua đời.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay, ngày 19-9. Nạn nhân là em Phạm Thị P.A., 17 tuổi, ở thôn thượng Đồng, xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo, hiện đang là học sinh trường THPT Vĩnh Bảo.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi đang di chuyển trên trục xã Tân Hưng (hướng xã Tân Hưng sang xã An Hoà), đến ngã tư, xe máy điện do P.A. điều khiển đã va chạm với xe ô tô tải BKS 29H-48xxx do ông Cao Văn N., 59 tuổi, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo điều khiểu chạy theo hướng xã Tân Hưng ra quốc lộ 10.

Hậu quả, xe máy điện hư hỏng nặng còn P.A dù được đến bệnh viện ngay sau đó nhưng đã thiệt mạng do chấn thương quá nặng.

Hiện, công an huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

NGỌC SƠN