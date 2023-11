Chiều 26-11, trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay, 26-11, tại đường máng nước, xã An Đồng, huyện An Dương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi này, xe máy 15B1-321xx do anh THPh (32 tuổi, trú tại xã An Đồng) điều khiển lưu thông theo chiều thị trấn An Dương đi ngã tư cơ điện thì va chạm với xe ô tô 15A- 956xx do chị VTTT (26 tuổi, trú tại Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Ph tử vong tại chỗ.

Hiện, công an huyện An Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC SƠN