Hạn chế lưu thông thủy qua cống Cái Lớn và cống Cái Bé 4 ngày

(PLO)- Từ ngày 14-3 đến ngày 17-3, giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn và cống Cái Bé trên sông Cái Bé bị hạn chế do đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn.

Chi cục đường thủy nội địa khu vực III (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ GTVT) vừa có thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn. Việc hạn chế lưu thông này nhằm phục vụ cho việc vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô thực hiện đóng các cửa cống.

Cụ thể, từ ngày 14-3 đến ngày 17-3, giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn thuộc xã Hưng Yên, huyện An Biên và xã Bình An, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) và cống Cái Bé trên sông Cái Bé (thuộc xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị hạn chế.

Từ ngày 14-3 đến ngày 17-3, giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn và cống Cái Bé trên sông Cái Bé bị hạn chế do đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn. Ảnh: CHÂU ANH

Mức độ hạn chế là đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn, do đó, phương tiện thủy không được lưu thông qua các cửa cống, mà chỉ được lưu thông qua cống Cái Lớn và cống Cái Bé bằng cửa âu thuyền.

Chi cục đường thủy nội địa khu vực III cũng cho biết tại khu vực cống Cái Lớn và cống Cái Bé có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông thủy.

“Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông thủy tại hiện trường” - Thông báo của Chi cục đường thủy nội địa khu vực III nêu.

Theo dự báo tình hình xâm nhập mặn, độ mặn cao nhất mùa khô 2023-2024 trên sông Cái Lớn, Cái Bé ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng 3 đến tháng 4-2024 và khả năng kết thúc muộn.

Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰, khả năng xâm nhập sâu từ 45-47km (tại đoạn ngã ba Nước Trong), độ mặn 1‰, xâm nhập sâu 55-57km (đoạn cầu Cái Tư). Trên sông Cái Bé, độ mặn 4‰, khả năng xâm nhập sâu 25km (tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng), độ mặn 1‰ xâm nhập sâu 30km (cầu Long Thạnh).

Theo dự báo, mặn sẽ xâm nhập sâu vào các ngày triều cường. Và cơ quan chuyên môn xác định tháng 3-2024 có hai đợt triều cường, đợt một từ ngày 5-3 đến ngày 9-3; đợt hai từ ngày 14-3 đến ngày 17-3.

CHÂU ANH