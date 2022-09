Hàng chục nam thanh nữ tú mở tiệc bay lắc trong chung cư Tresor

(PLO)- Dưới sự chỉ đạo của Phó Giám Đốc Công an TP.HCM, cảnh sát ập vào bốn căn hộ tại chung cư trên địa bàn quận 4 phát hiện hàng chục người đang phê ma túy.

Rạng sáng ngày 24-9, dưới sự chỉ huy của Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra bốn căn hộ thuộc chung cư Tresor (39 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4).

Bên trong, công an phát hiện 33 nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 31 người được xác định dương tính. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều gói Ketamin, ma túy tổng hợp cùng dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Nguyễn Hoàng Ân (26 tuổi) được xác định đứng ra thuê bốn căn hộ này, sau đó trang bị cách âm, dàn nhạc, đèn màu... làm nơi bay lắc cho các dân chơi.

Ân chỉ nhận người đặt phòng khi có mối quan hệ quen biết hoặc được giới thiệu. Khách thuê sẽ được đàn em của Ân sắp xếp và dẫn lên tận nơi.

Ngoài ra, nhóm của Ân còn kiêm luôn việc cung cấp ma túy khi khách có nhu cầu.

Ân cùng các đàn em Trịnh Văn Tùng (28 tuổi); Hà Văn Thái (25 tuổi); Phạm Ngọc Phương (31 tuổi) bị bắt để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, 29 người khác bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM lợi dụng tính chất hoạt động khép kín của các chung cư, nhà cao tầng, nhà cho thuê... tội phạm ma túy thường chọn những nơi này tổ chức sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy.

Để tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng, các đối tượng lắp đặt camera giám sát và cắt cử người cảnh giới; đồng thời, trang bị hệ thống cách âm, loa... để phục vụ sử dụng ma túy.

Công an tìm cây rựa dài hơn 1m trong vụ cố ý gây thương tích (PLO)- Công an huyện Củ Chi, TP.HCM tìm cây rựa dài hơn 1m trong vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn.

NGUYỄN TÂN