Hàng nghìn người trải nghiệm làm lính cứu hỏa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 08/06/2025 15:47

Ngày 8-6, hoạt động trải nghiệm hóa thân thành người lính cứu hỏa, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) tiếp tục thu hút hàng nghìn người tham gia.

Ngoài các hoạt động trải nghiệm thực tế, ban tổ chức còn bố trí nhiều không gian trưng bày phương tiện khí tài, triển lãm hiện vật, trình chiếu phim về chiến công của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Chuỗi sự kiện nằm trong chương trình 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam', nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành, do Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức.

Các bạn trẻ được trải nghiệm là người lính cứu hỏa xử lý tình huống dập tắt đám cháy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhiều em nhỏ được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy trong không gian hẹp, đây là mô hình huấn luyện đa năng, được thiết kế với khói và lửa.

Những người lính cứu hỏa hỗ trợ bé gái trải nghiệm thực tế kỹ năng thoát hiểm từ trên cao.

Người dân trải nghiệm vào vai chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH với trang phục chuyên dụng.

Việc vào vai là người lính cứu hỏa, khoác lên mình bộ quần áo chuyên dụng và trải nghiệm cùng sự hướng dẫn của các chiến sĩ khiến nhiều người thích thú.

Bên cạnh đó, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, du khách còn được trải nghiệm hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe với các tình huống thường gặp, tạo phản xạ và hướng dẫn mọi người tham gia giao thông an toàn hơn.

Cán bộ Công an nhân dân tổ chức hoạt động tuyên truyền về thông tin về luật và các biện pháp nhận dạng, phòng tránh các loại ma túy thường gặp.