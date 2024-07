Hàng xóm khóc thương không cứu kịp 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy ở Gò Vấp 14/07/2024 10:30

Đến trưa 14-7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Tiếng nổ làm rung chuyển khu vực

Căn nhà bị cháy số 497/26/2 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Nhà dân bị cháy có tổng diện tích chừng 4x8 mét, rộng khoảng 56 mét vuông, gồm một trệt và một lầu, có lối thoát nạn thứ hai ra ban công tại tầng hai căn nhà. Diện tích cháy khoảng 20 mét vuông trên tổng số diện tích căn nhà hai tầng. Vị trí cháy ban đầu nhận định tại tầng trệt.

Sau tiếng nổ lớn, khói lửa bùng lên. Một người trong tổ liên gia tham gia chữa cháy ban đầu cho biết lực lượng tại chỗ sau đó đã huy động hàng chục bình cứu hỏa mini tiếp cận, dập lửa nhưng bất thành.

Lửa lớn bùng lên từ căn nhà một trệt, một lầu khiến ba người mắc kẹt. Ảnh: HT

“Lửa lớn lan ra sau tiếng nổ, nhiều người chạy loạn, hô hoán vì sợ cháy lan. Nhiều mảnh kính vỡ văng tung tóe hàng chục mét cả đời tôi chưa thấy” – người này nói và cho biết khu vực khá chật hẹp, nhà chỉ có một lối ra vào trong khi vụ nổ làm cửa kính, gạch đá, khung thép văng ra ngoài nên việc tiếp cận khó khăn.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng dập tắt đám cháy sau đó. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp huy động phương tiện và 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, không để cháy lan.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ khiến toàn bộ cửa kính của cửa chính căn nhà bị vỡ, nhiều mảnh kính văng hàng chục mét ra bên ngoài; cửa sắt ngoài cùng cũng bị cong vênh, giật khỏi khung thép, bê tông văng ra xa; một mảng tường lớn ở bên ngoài bị sập, đổ ra trước.

Tại tầng trệt, nhiều tài sản, xe máy, vật dụng bị cháy rụi ám khói đen. Ở tầng một, cửa kính cũng bung ra, vỡ vụn tường ám khói. Hiện trường được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt từ xa.

Cảnh sát vào bên trong phát hiện ba thi thể. Đến rạng sáng, các thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Hàng xóm khóc thương không cứu kịp 3 mẹ con

Bước đầu xác định, các nạn nhân trong vụ cháy là bà Nguyễn Thị Ngọc N (93 tuổi, là chủ nhà) và hai con là ông Trần Ngọc C (52 tuổi, bị tử vong trên lầu), bà Trần Ngọc Anh T (58 tuổi, tử vong cùng mẹ ở tầng trệt).

Vụ cháy khiến 3 mẹ con bà N tử vong. Ảnh: HT

Ông K (45 tuổi, một hàng xóm) cho biết khoảng 23 giờ ngày 13-7 khi ông đang ở nhà thì nghe một tiếng nổ lớn, làm rung chuyển khu vực.

“Lửa sau đó bùng lên dữ dội, nhiều người la hét, hô hoán vì lúc này xung quanh một số nhà vẫn chưa ngủ hoặc tỉnh dậy” - người này nói.

Vụ nổ khiến nhiều mảnh kính văng xa hàng chục mét. Ảnh: NT

Người phụ nữ hàng xóm cho biết mái che trên tầng cũng bị thổi văng, tường nứt.

“Trưa hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau mà giờ như vậy. T chết luôn rồi” – người này bật khóc nói.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực. Ảnh: NT

Theo một người hàng xóm, sau tiếng nổ, trong nhà không có động tĩnh hay tiếng kêu cứu, hoặc có thể có nạn nhân kêu cứu nhưng khung cảnh hỗn loạn nên không ai nghe thấy, nhìn thấy.

Nhiều hàng xóm rơi nước mắt sau khi hay tin cả ba mẹ con bà N tử vong trong đám cháy. Ảnh: NT

“Tiếng nổ phát ra có thể là do nổ bình gas. Nổ lớn như vậy thì người bên trong cũng không đủ sức hay tỉnh táo để chạy ra ngoài tự cứu mình” – ông T, một người sống gần đó nhận định.

Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: NT

Bà N là chủ nhà, sống cùng con gái và con trai trong căn nhà đã lâu. Trong gia đình, nhiều hàng xóm chỉ thường tiếp xúc, trò chuyện với chị T là con gái của bà N do người này thường ở nhà chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa…

Cửa sắt bị văng xa sau tiếng nổ từ ngôi nhà. Ảnh: NT

Theo hàng xóm, bà N đã 90 tuổi, sức khỏe yếu và có tiền sử tai biến, phải ngồi xe lăn. Chị T thường ở nhà chăm sóc mẹ già, ông C đi làm gì đó và đi về thất thường. Trước đó, ông C được cho là có to tiếng trong nhà.

Cảnh sát không loại trừ nguyên nhân vụ cháy là do tranh chấp trong gia đình.