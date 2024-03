Hậu Giang: 1 phó chủ tịch thị trấn bị bắt

Trưa 26-3, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam với bị can Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Thông tin ban đầu, bị can Đức bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, khoảng năm 2021-2023, bị can Đức là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn phụ trách lĩnh vực địa chính - xây dựng.

Thời gian này, Đức đã thực hiện thẩm tra, xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường tỉnh 931, đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt cho một hộ dân sai quy định pháp luật.

Từ xác nhận sai, UBND huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,76 tỉ đồng.

Đường tỉnh 931, đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt có tổng chiều dài gần 9,5km, tổng mức đầu tư hơn 405 tỉ đồng; khởi công hồi tháng 2-2022. Dự kiến ban đầu, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong vào tháng 9-2024. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa công trình về đích sớm hơn dự kiến.

CHÂU ANH