Hậu Giang: Thanh thiếu niên sử dụng ma túy diễn biến phức tạp

(PLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, trong năm 2022, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng ma túy, thanh toán bằng hung khí diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm; vi phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, toàn tỉnh phát hiện 334 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 15 vụ so với năm 2021. Trong đó, nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí thanh toán nhau; lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “mua hàng trả góp”; cướp tài sản; mua bán người...

Điển hình như vụ hai nhóm gồm 12 thanh thiếu niên ở TP Ngã Bảy sử dụng hung khí tụ tập đánh nhau do có mâu thuẫn từ trước, hậu quả làm một người tử vong. Hay vụ hai nhóm đưa ra tin giả "phát tiền hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch COVID-19"; "cho vay không lấy lãi"... lừa đảo hơn 1.000 người với số tiền trên 20 tỉ đồng.

Về tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, năm qua toàn tỉnh phát hiện 118 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế với 133 đối tượng. Trong đó, có 12 vụ tội phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, cho vay lãi nặng, vi phạm đấu thầu và lưu hành tiền giả.

Đáng chú ý là vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Theo đó, ba người có chức vụ, quyền hạn trong CDC tỉnh đã tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu bán kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 3,6 tỉ đồng...

Lực lượng chức năng còn phát hiện 86 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm. Hành vi vi phạm phổ biến là đổ chất thải ra môi trường không đúng nơi quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt...

Về tội phạm ma túy, toàn tỉnh phát hiện 54 vụ với 78 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó, thu giữ hơn 1,6 kg ma túy các loại.

Theo nhận định tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó, nổi lên là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở karaoke...

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm, năm 2022, cơ quan điều tra hai cấp ở Hậu Giang đã tiến hành điều tra làm rõ 314/334 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt 642 đối tượng liên quan, tỉ lệ phá án đạt 94%.

Trong đó, đã làm rõ 65/69 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; khởi tố một vụ với một bị can về hành vi tham ô tài sản; khởi tố 12 vụ với 19 bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, cho vay lãi nặng, vi phạm đấu thầu, gian lận bảo hiểm xã hội, lưu hành tiền giả...

Ngoài ra, khởi tố bổ sung năm bị can về hành vi đưa hối lộ xảy ra trên bàn TP Vị Thanh; khởi tố hai vụ với hai bị can về hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản; khởi tố 54 vụ với 78 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2022, Viện kiểm sát hai cấp ở Hậu Giang đã hoàn thành cáo trạng, truy tố 23 vụ với 63 bị can. TAND hai cấp đã tiếp nhận 125 vụ với 282 bị cáo; đã đưa ra xét xử 45 vụ án với 110 bị cáo.

