Hoàn tất hồ sơ đề xuất võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể 29/03/2025 16:53

Ngày 29-3, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng ý trình Tổ chức Giáo dục- Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký hồ sơ theo quy định.

Võ cổ truyền Bình Định được đề xuất đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: THP.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ di sản võ cổ truyền Bình Định đến UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định của công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003 và pháp luật về di sản văn hóa.

Năm 2012, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Môn võ này là kết tinh các giá trị tinh hoa dân tộc và là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Định. Từ thời Tây Sơn, võ cổ truyền đã được bảo tồn và phát triển.

Đến nay, tỉnh Bình Định có hai đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên, 177 võ đường và câu lạc bộ … với hơn 12.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có hàng chục làng võ nổi tiếng gắn với địa danh, như các làng võ An Vinh, Thuận Truyền, Phủ Thiện ở huyện Tây Sơn; các làng võ An Thái, Phương Danh ở thị xã An Nhơn; các làng võ An Hòa, Kỳ Sơn, Đại Lễ ở huyện Tuy Phước…