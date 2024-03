Hội nghị thường niên lần thứ nhất Bộ Công an, Bộ Nội vụ Việt Nam - Campuchia - Lào 30/03/2024 05:50

Ngày 29-3, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Nội vụ Việt Nam - Campuchia - Lào lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, cùng Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, đồng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAND

Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Lào và Bộ Nội vụ Campuchia đã thống nhất tổ chức hội nghị để trao đổi, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới ba nước trở thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, vì an ninh trật tự mỗi quốc gia và khu vực; cũng như triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa ba nước.

Hội nghị nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các cơ quan Công an, Nội vụ Việt Nam Campuchia, Lào. Ảnh: CAND



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước của Việt Nam - Campuchia - Lào đã tổ chức các hội nghị quan trọng và có nhiều cuộc tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, trong đó trên lĩnh vực an ninh, quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an ba nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hội nghị lần này sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới cho lực lượng công an ba nước nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; cũng như bảo đảm an ninh trật tự khu vực “Tam giác phát triển” và khu vực ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: CAND



Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, bộ trưởng ba nước thống nhất tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực; tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới; duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh…

Việt Nam - Campuchia - Lào khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia…

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CAND



Các bên cũng thống nhất thường xuyên trao đổi về tình hình công dân nước này vi phạm pháp luật nước kia; cam kết sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế và khu vực vì lợi ích chung của ba nước và lợi ích riêng của mỗi nước…

Hội nghị thống nhất luân phiên tổ chức Hội nghị thường niên bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Nội vụ Việt Nam - Campuchia - Lào hằng năm và tổ chức một hoạt động giao lưu giữa lực lượng công an, nội vụ ba nước trong khuôn khổ hội nghị. Hội nghị lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2025.