Hôm nay, xét xử cựu giám đốc CDC Hà Nội

Hôm nay (ngày 29-2), TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Trương Quang Việt (cựu giám đốc CDC Hà Nội) và Lê Minh Tuyến (cựu trưởng phòng Tài chính CDC Hà Nội) về tội vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, năm 2020, CDC Hà Nội thực hiện gói thầu số 5 với hình thức đấu thầu rộng rãi mua 28.300 kit xét nghiệm, tổng số tiền 13,1 tỉ đồng.

Khoảng tháng 6-2020, ông Việt và Lê Minh Tuyến mời Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty Việt Á) và Vũ Đình Hiệp (phó giám đốc Công ty Việt Á) đến trụ sở CDC Hà Nội để họp, bàn thống nhất trả tiền mua 61.000 kit xét nghiệm Việt Á ở giai đoạn trước (khi ông Nguyễn Nhật Cảm làm giám đốc). Trong cuộc gặp có đề cập nội dung làm thế nào để đảm bảo Công ty Việt Á trúng thầu.

Khi CDC Hà Nội thực hiện gói thầu số 5, ông Việt hướng dẫn bà Đỗ Thị Thu (phó khoa Dược và vật tư y tế CDC Hà Nội) xây dựng hồ sơ mua sắm dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á sản xuất để đảm bảo cho công ty này tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Đối với gói thầu trên, CDC Hà Nội mua 28.300 kit xét nghiệm với số tiền 13,1 tỉ đồng (trong khi giá thực tế chỉ là 143.461 đồng/kit xét nghiệm), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 9,1 tỉ đồng. Cơ quan công tố cáo buộc ông Trương Quang Việt và ông Lê Minh Tuyến có hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra (CQĐT), cựu giám đốc CDC Hà Nội khai không thỏa thuận gì về việc làm thủ tục cho Công ty Việt Á trúng thầu, tiền phần trăm ngoài hợp đồng mà chỉ phê duyệt những thông số kỹ thuật này dựa trên đề xuất của khoa xét nghiệm, mong muốn mua được kit xét nghiệm có đầy đủ tính năng.

Ông Việt cũng khai không chỉ đạo bà Thu xây dựng tính năng kỹ thuật của kit xét nghiệm đưa ra đấu thầu sao cho Công ty Việt Á trúng thầu.

Tuy nhiên, ông Việt thừa nhận có việc Công ty Việt Á cảm ơn và đã giao cho Tuyến nhận tiền. Cựu giám đốc CDC Hà Nội cũng thừa nhận có cầm số tiền 500 triệu đồng. Số tiền ông Tuyến nhận từ Công ty Việt Á là bao nhiêu thì ông Việt không rõ.

Còn ông Tuyến khai không thỏa thuận về việc trích hoa hồng với Công ty Việt Á trước khi thực hiện gói thầu. Đầu tháng 4-2021, ông Việt nói với ông Tuyến về việc sẽ có người của Công ty Việt Á liên hệ để giải quyết việc liên quan đến hai gói thầu. Ông Tuyến hiểu gặp để nhận tiền trích hoa hồng cảm ơn.

Ngày 6-4-2021, ông Tuyến nhận 1,1 tỉ đồng và ngay sau đó đã mang lên phòng làm việc của ông Việt đưa 500 triệu đồng. Tiếp đó, cựu giám đốc CDC Hà Nội chỉ đạo chia tiền cho các cá nhân của trung tâm, hết 400 triệu đồng, trong đó bà Thu được hưởng 30 triệu đồng. Ông Tuyến giữ chi tiêu riêng số tiền 200 triệu đồng.

CQĐT xác định sau khi CDC Hà Nội thanh toán tiền gói thầu, theo chỉ đạo của ông Việt, ông Tuyến nhận tiền ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, ông Việt được hưởng lợi 500 triệu đồng, ông Tuyến 831 triệu đồng và bà Thu 30 triệu đồng.

Đối với bà Đỗ Thị Thu, CQĐT xác định bà Thu thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, không nhằm động cơ vụ lợi. Tuy có nhận 30 triệu đồng từ ông Tuyến nhưng bà Thu chỉ biết là của nhà thầu, không biết đó là tiền của Công ty Việt Á… Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội không xử lý hình sự mà đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật là thỏa đáng.

Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp và một số cá nhân tại Công ty Việt Á đã thỏa thuận và chi tiền phần trăm cho CDC Hà Nội sau khi trúng thầu. Hành vi này cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhóm Việt Á đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can cùng loại hành vi trong vụ án khác nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý trong vụ án này là có căn cứ.

Vào tháng 1-2024, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt Phan Quốc Việt 29 năm tù, Vũ Đình Hiệp 15 năm tù cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ.

Ngoài ra, trong vụ án kit xét nghiệm Việt Á liên quan đến Học viện Quân y, Phan Quốc Việt nhận mức án 25 năm tù, Vũ Đình Hiệp sáu năm tù.