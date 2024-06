Hơn 100 công nhân nhập viện sau bữa trưa, nghi ngộ độc thực phẩm 27/06/2024 18:34

Chiều 27-6, Sở Y tế Hải Phòng đã có báo cáo về chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra vào trưa cùng ngày tại Công ty CP đóng tàu Sông Cấm.

Theo đó, sau bữa ăn trưa ngày 27-6 của công ty, đến khoảng 12 giờ 30 phút, có khoảng 100 công nhân có biểu hiện mẩn đỏ vùng mặt, người, đau đầu; một số ít buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài.

Đến 16 giờ, thống kê có 127 công nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và một số bệnh viện khác để theo dõi sức khoẻ.

Tại công ty có 51 công nhân có triệu chứng nhẹ được nằm theo dõi tại công ty.

Theo điều tra, báo cáo nhanh của công ty, chủ yếu các công nhân có triệu chứng trên đều dùng thực đơn có món cá biển kho.

Trao đổi với PLO, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xác nhận, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 69 công nhân, người lao động ở Nhà máy đóng tàu Sông Cấm với nhiều biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nổi mẩn ngứa ngoài da, có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu cho các công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: CTV

Qua khai thác thông tin, được biết khoảng 11 giờ 30 ngày 27-6, các công nhân ăn trưa tại nhà ăn của công ty với suất ăn bao gồm: cá biển kho, chả thịt viên, bí xanh, canh rau ngót và cơm.

‘Đến nay, sức khỏe của những người này cơ bản ổn định và được chuyển về theo dõi, chăm sóc và điều trị tại các khoa chuyên môn.

Đến 17 giờ cùng ngày, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chưa ghi nhận trường hợp nào có diễn biến bất thường nguy hiểm đến tính mạng’ - đại diện lãnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết.

Theo thông tin từ UBND xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng), Công ty Cổ phần đóng tàu sông Cấm có ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với 2 đơn vị. Đồ ăn do công ty tự chế biến.

Trưa nay, công nhân sử dụng bữa ăn trưa tại nhà ăn công ty, sau 30 phút thì hơn 100 công nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, được đưa đi cấp cứu chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và một số cơ sở y tế khác. Đến 16 giờ cùng ngày, nhiều công nhân đã xuất viện.

Hiện, Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng, quan tâm chăm sóc sức khoẻ, động viên người bệnh và gia đình.

Sở này cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu Thanh tra Sở vào cuộc, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.