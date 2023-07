Huy động tối đa nguồn lực để phục hồi, phát triển TP.HCM

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhắc lại câu hỏi TP.HCM có tải nổi các cơ chế, chính sách đã được trao và cho rằng, TP.HCM cần chuẩn bị tốt nguồn cán bộ để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết quan trọng.

Sáng 15-7, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến tham dự hội nghị.

Nhận diện rõ các yếu kém

Thay mặt Thành uỷ TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất đánh giá từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đến nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có nhiều khó khăn mới xuất hiện gay gắt so với dự báo.

Trải qua gần hai năm đương đầu với dịch COVID-19, TP.HCM phải đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ.

Năm 2021, kinh tế TP tăng trưởng ở mức âm. Đến năm 2022 vừa dần khôi phục thì đầu năm 2023 tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Bằng nhiều nỗ lực, TP.HCM đã cơ bản thực hiện được những mục tiêu vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đời sống nhân dân, góp phần cùng với cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn.

TP.HCM cũng luôn quan tâm đầu tư, tăng cường nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần của người dân. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống và phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí ngày càng đa dạng của nhân dân.

TP.HCM cũng đã đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất nâng cao là chất lượng nguồn nhân lực; hệ thống an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, củng cố...

Công tác tổ chức cán bộ cũng đã bám sát chủ trương, quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố, người đứng đầu các cấp tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lượng, năng lực, uy tín và gương mẫu.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật Đảng luôn được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP đã chỉ đạo có kết quả nhiều vụ án, vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo thường xuyên bằng nhiều biện pháp ngày càng đồng bộ hơn. Nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được nâng lên. Nhiều vụ việc vi phạm bị phát hiện và xử lý nghiêm minh...

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng chỉ ra những vướng mắc, hạn chế, yếu kém: Các chỉ số kinh tế tăng trưởng thấp, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kì chưa đạt, hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, vướng mắc.

Nhìn tổng thể, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng năng lực cạnh tranh của TP.HCM chậm cải thiện. Vai trò đầu tàu, động lực dẫn dắt đối với khu vực và cả nước suy giảm, quy hoạch, quản lý đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa theo kịp với dân số tăng rất nhanh. Ùn tắc giao thông, triều cường, ngập úng, ô nhiễm môi trường nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, hệ thống phúc lợi xã hội còn bất cập.

Nhiều nhiệm vụ, nhiều vụ việc vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước xảy ra từ những năm trước đến nay mới xử lý. Một số vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giải quyết tập trung nhưng chưa dứt điểm.

Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ để thực hiện một loạt Nghị quyết quan trọng

Từ những tồn tại đã được chỉ ra, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói tình hình sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn. TP.HCM sẽ phải đối diện với các tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi và phát triển của TP.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, TP sẽ đối mặt với sáu "cơn gió ngược" về suy giảm kinh tế toàn cầu. Đó là hậu quả của đại dịch, cạnh tranh giữa các nước lớn, các xung đột vũ trang, khả năng chống chịu thích ứng của các nước đang phát triển, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM yêu cầu toàn hệ thống phải giữ vững mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình.

Cụ thể, cần tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kì đã đề ra, đến năm 2025 đạt một số tiêu chí về đô thị thông minh, phát triển dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo...

Về phát triển kinh tế, cần tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết 98 của Quốc hội; các chương trình trọng điểm, đột phá phát triển TP.

TP tập trung rà soát, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022- 2025; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn lực, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng quan tâm chất lượng tăng trưởng không có chạy theo số lượng.

"Nếu chỉ tập trung theo số lượng thì chúng ta sẽ xem nhẹ những chỉ tiêu rất quan trọng, đó là chất lượng sống, môi trường... Cần chấp nhận những chỉ số phát triển có thể không cao nhưng đạt được chất lượng"- Bí thư định hướng.

Cụ thể, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói cần phát triển lành mạnh thị trường, thúc đẩy kinh tế TP phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn...

Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý thêm, lúc này cũng là cơ hội cho kinh tế số phát triển. Đồng thời, cần sát cánh cùng giới doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao tiềm lực và khả năng cạnh tranh.

Song song đó, phải thúc đẩy phát triển hạ tầng, đẩy nhanh các hoạt động hình thành Trung tâm tài chính quốc gia, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Ông cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thành quy hoạch TP; hoàn thiện cơ sở dữ liệu triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch TP đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Cùng với đó, hoàn thành báo cáo đề xuất ý tưởng quy hoạch dọc hành lang sông Sài Gòn và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển hai bên sông và kinh tế dịch vụ ven sông; quy hoạch lại chợ đầu mối trên địa bàn...

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi nhanh mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là khu công nghệ cao. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tập trung xây dựng TP.HCM thành trung tâm lớn về văn hóa đầu tư chỉnh trang không gian công trình văn hóa, bảo tồn, bảo tàng phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể...

Tiếp tục đầu tư xây dựng TP thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận với trình độ khu vực và quốc tế, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo...

Chuẩn bị nguồn ngân sách, cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại; phát triển một số lĩnh vực tiếp cận với trình độ công nghệ của khu vực và thế giới...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển hệ thống an sinh xã hội, bao phủ toàn dân; thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo người có công, nâng cao đời sống gia đình, chính sách huy động bổ sung nguồn lực, nguồn vốn để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững..

Tiếp tục đầu tư để chỉnh trang đô thị, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường, tăng diện tích mảng xanh đô thị.

Về an ninh quốc phòng, cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng quốc phòng an ninh.

Tích cực đấu tranh phòng, chống và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm đường phố, sử dụng công nghệ cao, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Tăng cường chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ... Người đứng đầu phải luôn gương mẫu, phải cụ thể hóa được Kết luận 14 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng bộ nỗ lực thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

"Có người đã hỏi rằng TP.HCM đang đi xin rất nhiều cơ chế chính sách thí điểm đặc thù, liệu với sức của mình TP.HCM có tải nổi không? Chúng ta có niềm tin cho chỗ này không?"- Bí thư nhắc và cho rằng, sự thành công hay thất bại của nghị quyết, chủ trương, chính sách là nằm ở cán bộ, là con người.

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ, chăm lo xây dựng bộ máy chính quyền để đủ sức giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; gắn với xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng công vụ, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Phát huy vai trò của Mặt trận, tổ chức chính trị, vai trò giám sát của nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ TP.HCM; kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ, tích tụ thành sai phạm lớn...

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu toàn hệ thống thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đặt ra, hành động quyết liệt để đưa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm tạo ra một chuyển biến nhanh, có tính đột phá trong thời gian tới.

THANH TUYỀN- BẢO PHƯƠNG- LÊ THOA