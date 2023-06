Huyện Bình Chánh đối thoại với doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn

(PLO)- Theo một số doanh nghiệp, chính quyền địa phương huyện Bình Chánh lâu nay rất quan tâm hỗ trợ, mong tiếp tục hỗ trợ bằng việc giới thiệu cho doanh nghiệp những nguồn vốn ưu đãi.

Chiều 29-6, UBND Huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện cùng doanh nghiệp (DN) năm 2023 với chủ đề “Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển DN trên địa bàn huyện”

Ông Lý Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội DN huyện Bình Chánh, cho biết hiện nay 66% DN huyện Bình Chánh là vừa và nhỏ nên rất nhiều DN khó khăn trong tiếp cận vốn vay.

Theo ông Sơn, các DN huyện Bình Chánh đang gặp khó khăn là đơn hàng giảm, công nhân nghỉ việc, người lao động không có việc làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phương án tài chính DN. Do đó, nhiều DN thu hẹp sản xuất kinh doanh.

“Sáu tháng đầu năm 2023 tình hình rất khó khăn, dự báo sáu tháng cũng không ngoại lệ”-ông Sơn nói.

Ngoài ra, DN và các nhà đầu tư khi muốn cơi nới nhà xưởng chứa vật tư…gặp khó vì vướng quy hoạch vùng.

Là một DN thành lập hơn 20 năm tại huyện Bình Chánh, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, cho biết hiện nay công ty có sáu sản phẩm đạt OCOP 4 sao, kết quả này nhờ được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và thành phố.

Theo ông Vũ, DN mong muốn phát triển hơn những sản phẩm này vì máy móc công nghệ đã được đầu tư tương đối lâu năm, đã vào giai đoạn lỗi thời.

Tuy nhiên, hiện nay lãi suất ngân hàng tương đối cao, DN phải vay với mức trên 10% và mặc dù Ngân hàng nhà nước có những chính sách, tác động liên tục để giảm lãi suất nhưng DN tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp rất khó. Do đó, DN không dám mạnh dạn vay.

“Chúng tôi muốn đầu tư máy móc, thiết bị để từ đó phát triển sản phẩm OCOP với giá thành thấp, cạnh tranh cao đồng thời có thể xuất khẩu sản phẩm này ra thị trường thế giới"-ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, chính quyền địa phương huyện lâu nay rất quan tâm hỗ trợ DN, mong tiếp tục hỗ trợ bằng việc giới thiệu những nguồn vốn ưu đãi, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

“Công ty kiến nghị UBND huyện giới thiệu những khu công nghiệp nào, khu vực nào DN có thể đầu tư. Tương lai huyện có định hướng quy hoạch đất đai để thu hút DN nước ngoài về đầu tư, tạo tiền đề phát triển nhanh hơn”-ông Vũ nói

Tại hội nghị ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, cho biết các DN trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có những khó khăn, những vướng mắc nào, do cơ chế, do chính sách hay do cán bộ…mong thẳng thắng phản ảnh.

“Chúng tôi hứa có những giải pháp, điều hành làm sao hướng đến tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho DN phát triển. Đối với những kiến nghị liên quan đến chính sách không thuộc thẩm quyền, huyện sẽ tổng hợp lại đề xuất, kiến nghị Thành phố tháo gỡ”-ông Nam nói.

Bên cạnh đó, qua những phản ảnh của DN, huyện sẽ rà soát trong nội bộ, chấn chỉnh cán bộ thay đổi tư duy tiếp cận DN, phải phục vụ người dân, đồng hành DN. Cương quyết xử lý những cán bộ nhũng nhiễu, sách nhiễu DN…Đây là những vấn đề thời gian qua huyện đã làm và có những chuyển biến.

"Huyện nhận thức tập trung tháo gỡ cho DN để đồng hành cùng địa phương phát triển thì hai năm nay Bình Chánh xin Thành phố cho thí điểm điều chỉnh quy hoạch vùng vì đây là điểm nghẽn lớn nhất của huyện" - ông Nam thông tin thêm.

TÚ UYÊN