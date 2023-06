TP.HCM đồng hành, gỡ khó cho doanh nghiệp

(PLO)- Tới đây, HĐND TP sẽ có nhiều phiên họp thường kỳ và chuyên đề để UBND TP trình các tờ trình nhằm thực hiện tốt nghị quyết đặc thù mới.

Sáng 28-6, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 9 và tổ ĐB HĐND TP.HCM đơn vị 6 do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 sau kỳ họp thứ năm QH khóa XV và trước kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X.

Không lợi dụng nghị quyết mới để sai phạm

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quan tâm đến việc thực hiện nghị quyết đặc thù mới cho TP.HCM vừa được QH thông qua, thay thế Nghị quyết 54… và các vấn đề kinh tế - xã hội.

Cử tri Nguyễn Xuân Hiển, Hội Luật gia quận 4, cho rằng để thực hiện nghị quyết mới đạt kết quả tích cực và mang lại nhiều giá trị cho TP… thì ĐBQH và HĐND TP cần có sự chuẩn bị sớm để triển khai những quy định và cơ chế đặc thù mang tính tháo gỡ cơ chế, khơi thông nguồn lực, giải quyết điểm nghẽn, phát huy tiềm năng của TP.

Từ đó, giúp TP phát triển đột phá mạnh mẽ, vượt trội và phát triển có trọng tâm, không dàn trải như trước đây… “Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng lợi dụng cơ chế mới, chính sách đặc thù để tạo ra sai phạm” - cử tri Hiển nêu.

Cử tri Nguyễn Văn Hưng cho biết các doanh nghiệp (DN) đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do thị trường bị thu hẹp, thiếu hụt dòng tiền, khó tiếp cận vốn vay, nhiều DN chuyển sang nợ xấu. “Đề nghị lãnh đạo TP quan tâm hỗ trợ chúng tôi tiếp cận nguồn vốn, giảm lãi suất vay của ngân hàng, mở rộng room tín dụng…” - cử tri Hưng nêu ý kiến.

Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận một trong những yếu tố để triển khai Nghị quyết 98 thành công là tổ chức bộ máy và con người, bởi cán bộ là người trực tiếp thực thi nghị quyết.

Nâng cao chất lượng nền hành chính công vụ

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã điểm qua tình hình kinh tế của TP sáu tháng đầu năm. Theo ông, trong khó khăn chung của cả nước thì kinh tế TP khó khăn hơn, do nền kinh tế TP mở hoàn toàn, chịu ảnh hưởng đồng thời với biến động của kinh tế thế giới.

Cụ thể, do đơn hàng đến từ các nước trên thế giới giảm nên sản xuất trong nước thu hẹp lại, việc làm bị cắt, thu nhập của người lao động giảm sâu, ảnh hưởng đến đời sống, an sinh, an ninh trật tự của TP. Song song đó, tình hình của TP.HCM có những khó khăn riêng mà các địa phương khác không có.

“Vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội TP.HCM rất lớn và tác động đến cán bộ, khiến một bộ phận cán bộ, cơ quan e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm” - ông Mãi dẫn chứng.

Về hỗ trợ DN tiếp cận với nguồn vốn để duy trì sản xuất, Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin từ đầu năm đến nay, gần như mỗi tháng ông đều ngồi lại với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, Hiệp hội DN TP... để bàn chuyện kết nối với DN. Qua đó, TP đã giải quyết có sự linh hoạt so với quy định về hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp cho các DN.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, có kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hạ mặt bằng lãi suất, giúp DN dễ tiếp cận vốn vay hơn.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã thông tin với cử tri về các nội dung liên quan đến Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được QH thông qua. “Nghị quyết được thông qua coi như là thành công bước đầu, nhưng muốn thành công thực sự thì chúng ta phải tổ chức thực hiện đạt được kết quả” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, TP đã xác định các nội dung cụ thể hóa nghị quyết mới cần trình cho HĐND TP.HCM trong các kỳ họp tháng 7, tháng 9, tháng 12-2023. Gần nhất, ngày 7-7 tới, Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn TP để triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch của UBND, HĐND TP.

Sau đó, TP sẽ theo dõi, phân công cụ thể, đôn đốc, khen thưởng, kỷ luật và có các biện pháp về công tác sắp xếp, điều chỉnh cán bộ để thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Thành ủy TP dự kiến sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết do bí thư Thành ủy TP làm trưởng ban. Trong Ban chỉ đạo còn có các tổ công tác nhằm huy động được trí tuệ, nguồn lực từ trong và ngoài nước để góp ý thực hiện nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

“Một trong những yếu tố để triển khai nghị quyết mới thành công là tổ chức bộ máy và con người, vì cán bộ là người trực tiếp thực thi nghị quyết” - ông Phan Văn Mãi nói và cho biết TP đang triển khai đề án nâng cao chất lượng nền hành chính công vụ TP, chú ý cả về con người và cơ chế, chính sách, công cụ hỗ trợ.•

HĐND TP.HCM sắp xem xét tám tờ trình thực hiện nghị quyết mới Sáng 28-6, tổ ĐBQH đơn vị 10, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi sau kỳ họp thứ năm QH khóa XV. Đợt này, ĐB HĐND TP tổ 27, 28 cũng tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X. Thông tin đến cử tri, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết đến nay Thành ủy, HĐND và UBND TP đã sẵn sàng, xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết mới của QH về chính sách đặc thù cho TP. Dự kiến trong kỳ họp diễn ra từ ngày 10 đến 12-7 tới, UBND TP sẽ trình tám tờ trình lên HĐND TP liên quan đến nghị quyết mới. Trong tháng 8 và tháng 9, nếu cần thiết, HĐND TP cũng có phiên họp chuyên đề để UBND TP trình các tờ trình liên quan. “Tâm thế là HĐND TP sẵn sàng đồng hành cùng UBND TP để thực hiện tốt nghị quyết mới” - bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định.

LÊ THOA - THANH TUYỀN