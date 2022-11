Kẻ tấn công 2 mẹ con người tình ở Đắk Lắk bị bắt tại Đồng Tháp

(PLO)- Sau khi đâm người tình và con gái trọng thương Tạ Thanh Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29-11, đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa di lý Tạ Thanh Sơn (49 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang) về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk truy nã Sơn về tội danh cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Đầu năm 2021, Sơn và một người phụ nữ (ngụ huyện Krông Pắk) nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị này.

Đầu tháng 2-2022, Sơn bỏ về quê vì giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Sơn quay lại và muốn cưới người này nhưng bị từ chối.

Sơn đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào lưng, vai của người phụ nữ trên gây thương tật 12%.

Thấy mẹ bị đâm, con gái của người phụ nữ vào can ngăn cũng bị Sơn dùng kéo đâm kéo trúng vào vùng mặt gây thương tật 6%.

Không dừng lại ở đó, Sơn ra ngoài sân đốt ba xe máy gây thiệt hại tổng cộng hơn 28 triệu đồng.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng tích cực truy tìm, một tổ trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắk đã xác định và bắt được Tạ Thanh Sơn khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

VŨ LONG