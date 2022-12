Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư

(PLO)- Bộ TN&MT cùng Bộ Công an tổ chức lễ kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai, dân cư; đồng thời ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2022-2026.

Tại lễ ký kết diễn ra chiều 29-12, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết sự kiện sẽ đánh dấu giai đoạn mới trong hợp tác của hai Bộ nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ TN&MT được giao nhiệm vụ quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường – những vấn đề liên quan đến đời sống người dân;

Bộ Công an đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự cho cuộc sống người dân và xã hội. Đồng thời, với sự quan tâm phối hợp hiệu quả của Bộ Công an, ngành Bộ TN&MT đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách pháp luật qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; khơi thông, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Theo Bộ trưởng TN&MT, đến nay ngành tài nguyên và môi trường đã hoàn thành số hóa, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu ở 397/705 đơn vị cấp huyện với 43 triệu thửa đất. Trong đó, đã kết nối chia sẻ 18 trường thông tin ở 56/63 tỉnh, TP; 316/705 đơn vị cấp huyện, 4.076/10.599 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất và số lượng kết nối đang tiếp tục tăng. Các dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư được triển khai trong đó thủ tục

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” đã được triển khai tại 50/63 tỉnh, TP.

“Việc ký kết Quy chế phối hợp cùng với việc thực hiện kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu quốc gia về dân cư ngày sẽ là những dấu mốc mới cho quan hệ hợp tác ngày một hiệu quả hơn giữa hai Bộ và hai ngành để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó” - Bộ trưởng Hà nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ, nhìn nhận lại quá trình hợp tác trong thời gian qua, hai Bộ đã rất tích cực phối hợp trong các vấn đề về môi trường và đạt được nhiều kết quả. Bộ Công an rất quan tâm đến vấn đề môi trường, bảo vệ tài nguyên quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh việc kết nối giữa hai cơ sở dữ liệu ngày hôm nay rất có ý nghĩa, là sự nỗ lực giữa hai Bộ Công an và TN&MT.

“Việc ký kết giữa hai bộ rất có ý nghĩa trong việc phục vụ xã hội số và công tác chuyển đổi số. Bộ Công an sẵn sàng phối hợp với Bộ TN&MT trong quá trình kết hợp dữ liệu giữa hai Bộ. Việc kết nối cơ sở dữ liệu không chỉ tạo ra thuận lợi công tác quản lý mà còn tạo ra tiện ích cho người dân, doanh nghiệp” - Bộ trưởng Công an khẳng định.

Bộ Công an cho hay, từ ngày 1-7-2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được vận hành với 17 trường thông tin của 98,7 triệu công dân được số hóa. Đây được xem là dữ liệu gốc, một trong các tài nguyên số của quốc gia.

Từ cơ sở dữ liệu quan trọng này, Bộ Công an đã cấp mã số định danh cá nhân cho 100% công dân, đồng thời đã triển khai thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử với nhiều ưu điểm nổi bật cho công dân.

Việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp người dân tra cứu được các thông tin về đất đai; cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên môi trường điện tử. Đó là những dữ liệu đầy đủ, sống, sạch phục vụ quản lý, người dân và an ninh quốc gia.

TRỌNG PHÚ