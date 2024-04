Khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất ở Bình Thuận còn diễn biến phức tạp 10/04/2024 12:29

Ngày 9-4, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký kết luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I-2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.

3 tháng đón hơn 2 triệu du khách

Theo đó, quý I-2024, trong bối cảnh kinh tế của cả nước vẫn còn khó khăn, tăng trưởng chậm, tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường tài chính, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro; song các cấp, các ngành, địa phương đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Trong quý I-2024, Bình Thuận đã đón hơn 2 triệu lượt du khách.

Cụ thể sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, ước đạt 10.546,8 tỷ đồng, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2023; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản; kim ngạch xuất khẩu, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón hơn 2 triệu lượt du khách, tăng 6,4%; doanh thu từ du lịch đạt 5.701 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đã tổ chức thành công Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.100 tỷ đồng, trao bảng ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 7 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 127.000 tỷ đồng.

Công tác lập, điều chỉnh các loại quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, công trình trọng điểm.

Bình Thuận đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.100 tỷ đồng, trao bảng ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 7 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 127.000 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững…

Xác định giá đất, giải ngân rất chậm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bình Thuận vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đáng lưu ý là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân vẫn còn khó khăn. Số lượng doanh nghiệp giải thể tăng 85% so với cùng kỳ, doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động tăng 32,86% so với cùng kỳ.

Việc xác định giá đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng, để giao đất, cho thuê đất và một số dự án, công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh vẫn thực hiện còn rất chậm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất công, đất dự án ở Bình Thuận còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương…

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Bình Thuận vẫn còn xảy ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và các sở, ngành, địa phương trong việc thực thi công vụ, chú trọng nhận diện những khó khăn, vướng mắc của từng lĩnh vực để xác định giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Các đơn vị triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm của tỉnh Bình Thuận như: Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng), Đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, Đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, Cầu Văn Thánh; Hồ chứa nước Ka Pét, Kè sông Cà Ty; Chung cư sông Cà Ty, Công viên Hùng Vương, Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật Bình Thuận, Nhà Tang lễ tỉnh,…Và các khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Tân Đức…

Đường 719B, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bình Thuận.

Tăng cường công tác quản lý; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án, khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản không phép, trái phép.

Triển khai phòng, chống hạn hán, sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo đảm cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho nhân dân và nước sản xuất vụ Hè – Thu. Tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển khai các biện pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt hải sản bất hợp pháp (IUU).

Bình Thuận cần tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án lớn. Hỗ trợ các dự án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, nhất là trong mùa du lịch hè sắp tới.

Bình Thuận xác định phải nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, nhất là trong mùa du lịch hè sắp tới.

Các cơ quan đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, bảo kê, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ,... Thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí.

“Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Chủ động triển khai các phương án phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình, nguyện vọng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo…”, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu.