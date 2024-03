Ngày 5-3, Cục CSGT (C08) Bộ Công an đã thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 2 khiến 10 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 36 phút cùng ngày, đoạn Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô khách biển số 23F-000.58 (hướng Hà Giang - Tuyên Quang) với xe container biển số 15C-075.26 kéo theo rơmoóc biển số 15R-008.96.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại. Qua kiểm tra nhanh thì hai tài xế đều không có nồng độ cồn, ma túy.

Sau khi nhận được thông tin, Cục C08 đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến năm người tử vong tại chỗ (gồm: hai nam, ba nữ); năm người khác đang được đưa đi cấp cứu, trong số này có tài xế xe khách, hai xe hư hỏng nặng. Những nạn nhân là đoàn khách của tỉnh Long An, đang trên đường về sân bay Nội Bài sau khi đi du lịch tại cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệu tập Lê Văn Tâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, tài xế xe container) đến làm việc. Theo đại diện Phòng CSGT công an tỉnh, tài xế Tâm khai là lần đầu vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang nên không quen đường, do đó khi lái xe đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe khách.