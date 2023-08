Khánh Hòa: Khởi tố chủ trại heo đầu độc cả nhà bằng khí CO

(PLO)- Chủ trại heo ở Khánh Hòa khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần đã mua bình khí CO về đầu độc cả nhà làm vợ cùng ba con gái tử vong.

Ngày 25-8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ngụ xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) về tội giết người.

Các quyết định trên đang được VKSND tỉnh xem xét phê chuẩn.

Chủ trại heo đã mua bình khí CO về đầu độc cả nhà. Ảnh: Đ.B

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Hồ Xuân Hải đã mua bình khí CO để đầu độc khiến vợ và ba con gái tử vong vào sáng 23-8.

Người này khai nhận đã do đầu tư vào trại heo thua lỗ, nợ nần nhiều nên đã nghĩ cách để đầu độc cả nhà.

Ông Hải đã tìm mua bình khí CO. Sau đó, rạng sáng 23-8, ông canh cả nhà ngủ say đã xả khí để đầu độc. Ông Hải cũng vào phòng nằm, bị ngộ độc nhưng được cứu sống.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23-8, người thân nhận thấy sự bất thường trong nhà ông Hải nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện vợ cùng ba con gái của ông Hải đã tử vong. Riêng người đàn ông này vẫn còn thoi thóp nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Ngày sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một bình CO.

Hàng xóm cho biết ông Hải có một trại heo nên rất ít khi về nhà. Gia đình người này hiền từ và sống hòa thuận với những người xung quanh.

