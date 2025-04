Khánh Hòa: Xã báo cáo về việc nhóm tội phạm thuê đất làm nơi sản xuất ma túy

Ngày 1-4, một nguồn tin cho biết UBND xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo ban đầu về nguồn gốc đất, công trình kinh doanh trên đất có liên quan đến xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị công an triệt phá.

Theo UBND xã Vĩnh Lương, địa điểm thứ nhất nằm ven quốc lộ 1 thuộc thôn Cát Lợi. Khu đất này do ông Lê Văn Minh Đạt chuyển nhượng cho bà Lê Thúy Kiều My (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và được cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý, sang tên tháng 7-2020, với tổng diện tích 1.222 m2. Mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 200 m2, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Qua kiểm tra, tại thửa đất trên đã xây dựng nhiều hạng mục công trình từ trước năm 2003, phục vụ xưởng sản xuất mây tre lá. Sau này, nhóm sản xuất ma túy liên hệ hợp đồng thuê nhà xưởng không thông qua chính quyền địa phương.

Địa điểm thứ hai là công trình nhà xưởng ở thôn Lương Hòa, khu vực nghĩa trang phía bắc Nha Trang. Đây là đất rừng sản xuất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ sở hữu khu đất này kê khai sử dụng đất ghi UBQL, nhưng trên thực tế là bà Hồ Thị Thúy (người địa phương) đang quản lý, sử dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thúy cung cấp hợp đồng cho thuê mặt bằng ngày 15-11-2023, nhưng không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Người thuê là ông Trần Xuân Vinh (30 tuổi, ngụ thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương), khu đất có tổng diện tích thuê 10.633 m2, mục đích thuê kinh doanh mô hình nuôi trồng thủy hải sản.

Theo bà Thúy, lúc đầu ông Vinh thuê một năm kể từ tháng 11-2023, với giá 100 triệu đồng/năm. Việc thuê do chồng bà Thúy là ông Nguyễn Xuân Thu quyết định, cũng là người trực tiếp làm việc với người thuê.

Bà Thúy không biết người thuê đã tổ chức cho cải tạo, xây dựng xưởng. Còn theo ông Nguyễn Xuân Thu, ông này cho ông Trần Xuân Vinh thuê đất nhưng không biết người thuê có liên hệ gì với những người sản xuất ma túy. Thời hạn thuê đất thống nhất năm năm, kể từ tháng 11-2023 và đã nhận đủ tiền thuê của một năm đầu tiên.

Tuy nhiên, năm đầu tiên người thuê đất không sử dụng. Đến cuối 2024, ông Trần Xuân Vinh giới thiệu một người tên Đông (không rõ lai lịch) với ông Nguyễn Xuân Thu để gia hạn hợp đồng thuê và được đồng ý.

Ông Thu sau đó đã nhận đủ tiền thuê đất của năm thứ hai là 100 triệu đồng. “Những người thuê đất có nói với gia đình là mục đích nuôi nuôi cá mú vàng nước ngọt”- ông Thu khai với cơ quan chức năng. Ông Thu cho rằng không nắm được những người thuê đất cho xây dựng gì và cũng không kiểm tra suốt thời gian cho thuê.

Theo UBND xã Vĩnh Lương, vị trí xây dựng công trình nhà xưởng trên nằm trong khu vực rất hẻo lánh, địa hình đồi núi, đường vào lại khó khăn nên rất khó phát hiện. Ngoài ra, khu vực này hoạt động chính cho việc chôn cất, hỏa táng, xử lý rác thải hàng ngày của TP Nha Trang và chỉ có người của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang đảm nhiệm, có mặt thường xuyên.

“UBND xã Vĩnh Lương nhận thức rõ rằng những sai sót của địa phương đã ảnh hưởng chung đến tình hình an ninh trật tự của TP Nha Trang. UBND xã đã nghiêm túc tổ chức họp toàn thể cán bộ công chức, phân tích và rút ra bài học từ việc quản lý trên”- báo cáo của UBND xã Vĩnh Lương nêu.

UBND xã Vĩnh Lương kiến nghị điện lực cấp thoát nước không cung cấp điện, nước đối với các công trình xây dựng trên đất rừng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng để hạn chế việc xây dựng trái phép.

Như PLO thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu.

Tại ba địa điểm trên địa bàn TP Nha Trang, lực lượng chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamin cùng 80 tấn hóa chất và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất ma túy, bắt giữ 11 đối tượng.

Bộ Công an xác định đây là vụ án sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam được phát hiện, với nhiều thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các đường dây phân phối ma túy từ cơ sở sản xuất này.