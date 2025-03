Chính quyền địa phương nói gì về xưởng sản xuất ma túy lớn nhất tại Việt Nam? 27/03/2025 22:06

Ngày 27-3, PV Pháp Luật TP.HCM có mặt tại hai trong ba địa điểm là xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kho xưởng số 47 Cát Lợi, xã Vĩnh Lương nằm ngay cạnh quốc lộ 1. Kho xưởng này rộng 300 m2, xung quanh là khu dân cư đông đúc, trước cổng dựng biển “cơ sở sản xuất giống thủy sản Toàn Phú”.

Xưởng sản xuất ma túy nằm trên đất nông nghiệp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Một số người dân buôn bán đối diện kho xưởng này cho hay trước đây địa điểm này là một xưởng may nhỏ, nhưng chủ đã cho thuê lại do làm ăn không hiệu quả.

"Từ cuối năm ngoái, vợ chồng tôi thấy thỉnh thoảng có xe hàng ra vào nhưng không bận tâm vì nghĩ họ buôn bán thủy hải sản. Qua báo chí thì mới biết đó là nơi sản xuất ma túy"- ông Thi- một người bán nước đối diện xưởng nói.

Cách số 47 Cát Lợi khoảng 3 km cũng thuộc xã Vĩnh Lương là xây xưởng sản xuất chính, nằm gần khu nghĩa trang phía bắc TP Nha Trang.

Xưởng sản xuất này nằm trên mảnh đất rộng 1.000 m2, xung quanh có vườn cây che chắn, xa khu dân cư, đang được lực lượng chức năng phong tỏa, canh giữ chặt chẽ.

Nhiều người đang làm vườn gần đó tỏ ra bất ngờ khi hay tin trong dãy nhà tôn trên kia là cơ sở sản xuất ra cả tấn ma túy. Khu vực này ít người qua lại, vắng vẻ cả ngày lẫn đêm. Nhiều lần mọi người để ý tới khu xưởng nhưng không biết ai làm gì bên trong.

Về kho xưởng gần khu nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang, trao đổi với PV, ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng phòng Kinh tế- hạ tầng và đô thị TP Nha Trang, nói đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có hành vi hủy hoại đất.

Theo ông Vĩnh, việc này thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã Vĩnh Lương và Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Nha Trang. "Cơ quan chức năng đang kiểm tra để báo cáo với cấp có thẩm quyền"- ông Vĩnh nói.

Trong khi đó, theo ông Vũ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương, cả hai khu đất ở địa phương này mà các đối tượng thuê, xây dựng các kho xưởng đều là "đất có chủ".

Đối với kho xưởng gần khu nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang, ông Hà nói đây là khu đất hoang vắng, hẻo lánh nên khó phát hiện. "Chúng tôi đang cho rà soát, sẽ cung cấp thông tin lại sau"- ông Hà nói.

Kho xưởng đóng kín sau khi Bộ Công an khám xét. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như PLO đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu.

Tại ba địa điểm trên địa bàn TP Nha Trang, lực lượng chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamin cùng 80 tấn hóa chất và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất ma túy, bắt giữ 11 đối tượng.

Bộ Công an xác định đây là vụ án sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam được phát hiện, với nhiều thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các đường dây phân phối ma túy từ cơ sở sản xuất này.