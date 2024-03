(PLO)- UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng Công an tỉnh Lai Châu khi khám phá nhanh chuyên án truy bắt đối tượng sát hại cô gái 21 tuổi, hôm 5-3 vừa qua.

Các đơn vị được biểu dương, khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tân Uyên, Công an huyện Sìn Hồ, Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Tham mưu và Ban quản trị Fanpage Công an tỉnh Lai Châu.

Tại lễ biểu dương, khen thưởng sáng 7-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải và lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên đã chúc mừng chiến công của lực lượng Công an Lai Châu trong khám phá vụ án sát hại cô gái 21 tuổi.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu lưu ý địa bàn bắt đầu vào mùa khô hanh, mùa trồng và khai thác thuốc phiện, buôn bán vận chuyển ma túy, do đó lực lượng công an phải sâu sát tình hình để chủ động với mọi tình huống.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể thực hiện chuyên án 0324G, bắt nhanh kẻ sát hại cô gái 21 tuổi hôm 5-3. Ảnh: CA

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của UBND tỉnh, đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa ra xét xử điểm trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt vai trò Ban Chỉ đạo 38, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ổn định tình hình để quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Cấp ủy chính quyền kịp thời động viên gia đình nạn nhân, giúp đỡ gia đình khắc phục khó khăn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu xét hỏi đối tượng sát hại cô gái 21 tuổi ngay sau khi bị bắt. Ảnh CACC

Vụ sát hại cô gái 21 tuổi như PLO đã đưa tin, xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 5-3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Nạn nhân được xác định là chị LTL (21 tuổi, ngụ cùng địa phương). Đối tượng gây án là Lò Văn Xươm (23 tuổi, ngụ huyện Sìn Hồ). Sau khi gây án, Xươm đã bỏ trốn.

Sau 24 giờ gây án, lực lượng công an đã xác định được khu vực đối tượng Xườm đang lẩn trốn và truy bắt thành công vào tối 6-3.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động.



