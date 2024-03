Sáng 6-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang nỗ lực truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tối qua tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Người bị truy bắt là Lò Văn Xươm (23 tuổi, ngụ xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ).

Theo Công an tỉnh Lai Châu, tối 5-3, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, đơn vị đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Đến sáng nay, Công an Lai Châu đã huy động hơn 400 người gồm cán bộ chiến sĩ, dân quân và lực lượng an ninh bản truy tìm đối tượng Lò Văn Xươm.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo, động viên các đơn vị truy bắt hung thủ trong vụ án. Ảnh: CACC

Lò Văn Xươm sau khi gây án nghi tẩu thoát theo hướng sang huyện Sìn Hồ.

Lực lượng Công an Lai Châu đang triển khai lực lượng, theo dấu để truy bắt.

Đại tá Phạm Hải Đăng Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và chủ tịch UBND huyện Tân Uyên Nguyễn Thanh Văn phối hợp chỉ đạo công tác truy bắt kẻ giết người. Ảnh CACC

Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã đến hiện trường, chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt.

Hơn 400 cảnh sát đã được huy động truy tìm nghi phạm giết người Lò Văn Xươm. Ảnh: CACC

Kẻ giết người nghi tẩu thoát theo hướng sang huyện Sìn Hồ. Lực lượng công an kiểm tra, rà soát từng người di chuyển qua khu vực. Ảnh: CACC

"Công an tỉnh đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân, an ninh thôn bản chốt chặn. Địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp gây khó khăn cho công tác truy tìm tuy nhiên lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng Lò Văn Xươm" - vị này cho biết.

Như PLO đã đưa tin, vụ án giết người xảy ra ở bản Phiêng Áng xảy ra khoảng 19 giờ 15 ngày 5-3.

Nạn nhân là nữ giới ở cùng địa phương, sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí.

Công an Lai Châu đề nghị người biết tung tích của Lò Văn Xươm có thể liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu (Thượng tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng, SĐT: 0915.48 48 38) hoặc nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.



XUÂN NGUYỄN