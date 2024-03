(PLO)- Một vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Công an đang truy tìm nghi phạm gây án.

Tối 5-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang điều tra vụ giết người xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 5-3 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Nạn nhân là nữ giới ở cùng địa phương, sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí là con dao nhọn.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là Lò Văn Xươm (23 tuổi, ngụ xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Đối tượng bị nghi tẩu thoát theo hướng sang huyện Sìn Hồ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang truy tìm Lò Văn Xươm để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Lò Văn Xươm. Ảnh: CACC

Những người biết tung tích của Lò Văn Xươm có thể liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu (Thượng tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng, SĐT: 0915.48 48 38) hoặc nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

XUÂN NGUYỄN