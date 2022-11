Khi có những dấu hiệu này, trẻ mắc cúm B cần nhập viện ngay

(PLO)- Trong quá trình chăm sóc trẻ bị cúm B, khi thấy trẻ có các dấu hiệu như sốt cao, thở nhanh... cần đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế.

Cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế khi...

- Sốt cao ≥ 39,50C, dùng thuốc hạ sốt và các phương pháp vật lý hạ nhiệt (phòng thoáng mát 26-290C, chườm nước ấm tích cực) nhưng nhiệt độ không hạ. Hoặc trẻ sốt cao ≥ 38,50C quá 3 ngày không thuyên giảm.

- Thở nhanh, bất thường: thở rít, khò khè, rút lõm lồng ngực, co kéo cơ hô hấp.

- Mạch nhanh so với tuổi (khi trẻ không sốt), nổi vân tím, lạnh chi (khi không sốt cao).

- Không ăn uống, có biểu hiện mất nước (môi se, mắt trũng, niêm mạc miệng/lưỡi khô, khát nước đòi uống nước, hoặc đi tiểu ít...).

- Thay đổi ý thức, trẻ không chịu chơi, quấy khóc, li bì, co giật… Trẻ lớn kêu đau bụng/đau ngực, nôn nhiều...

Để phòng bệnh cúm B, cần...

- Giữ khoảng cách xa tối thiểu 1 mét với người có triệu chứng cúm.

- Nếu bạn hoặc con bạn có các triệu chứng cúm, bạn nên để trẻ ở nhà không đi học; rửa tay trước khi chạm vào mắt, mũi và miệng.

- Sử dụng khăn giấy hoặc mặt trong cánh tay khi bạn ho và hắt hơi, vứt bỏ khăn giấy vào nơi quy định và rửa tay.

- Không cho trẻ dùng chung các vật dụng như cốc uống, thìa, bình sữa, đồ chơi hoặc bất cứ thứ gì tiếp xúc với miệng hoặc mũi; làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào.

- Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y Tế: Tiêm phòng cúm (Vaccine cúm bao gồm cả cúm A và B được chỉ định cho trẻ từ 6 tháng tuổi) là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh cúm.

- Tiêm phòng hàng năm sẽ tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ chống lại các chủng cúm gần đây nhất, giúp phòng các biến chứng nặng nếu khoogn may nhiễm bệnh.

PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương

NHƯ LOAN (ghi)