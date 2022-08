Khởi tố 2 người trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Tối 22-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Lệ và Danh là người đã tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại casino. Trong đó có 40 người tháo chạy, trốn khỏi casino hôm 18-8.

Lệ và Danh khai nhận đã được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia từ tháng 5-2022. Mỗi người xuất cảnh trái phép thành công Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng.