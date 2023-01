Khởi tố bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, TP.HCM

Ngày 16-1, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam bà Nguyễn Lan Anh và bà Nguyễn Thị Ngọc - đều là Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định và lệnh trên đã được thi hành sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn.

Việc khởi tố thêm 2 bị can trên là động thái mới nhất Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 57/QĐ-CSKT-P10 ngày 14-10-2021.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi - giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm.

Theo cơ quan chức năng, đến nay xác định Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Sau khi ông Quân bị bắt tạm giam, chiều 30-11-2021, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã đến Bệnh viện TP Thủ Đức thông báo và trao quyết định của UBND TP.HCM về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Bệnh viện TP Thủ Đức.

Theo đó, bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được UBND TP.HCM phân công phụ trách điều hành bệnh viện này.

HOÀNG VIỆT