Khởi tố, bắt tạm giam người đánh học sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi

(PLO)- Tối 18-12, Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Thượng Mỹ về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 11 giờ 20 ngày 8-12, em Lâm Gia K đi xe đạp từ trường về nhà. Ngay ngã tư đường, K bị ông Phan Thượng Mỹ (hiện công tác tại Điện lực huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lao vào tấn công tới tấp trong sự phản kháng yếu ớt của em.

Khi K choáng váng, ngồi gục xuống đường thì ông Mỹ mới lên xe rời đi. K bị nôn ói, sưng đau nhiều ở vùng đầu, mặt; bể một răng, đau quai hàm. Bác sĩ chẩn đoán K bị tổn thương nội sọ, phải điều trị bốn ngày. Tất cả sự việc ông Mỹ tấn công trẻ em giữa đường phố đều đã được camera ghi lại.

Sáng 18-12, trả lời PV, ông Lê Hoài Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa, nhìn nhận: “Việc người lớn ra đường chặn đánh trẻ em dù vì nguyên nhân gì vẫn không thể chấp nhận”.

Ông Phan Thượng Mỹ lao vào tấn công tới tấp trong sự phản kháng yếu ớt của em K.

(Ảnh cắt từ clip)

Ông Phúc cho hay Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục theo dõi để nắm tình hình, báo cáo lãnh đạo huyện, kiến nghị nếu như vụ việc chưa được xử lý thỏa đáng. Phòng GD&ĐT cũng đề nghị Phòng LĐ-TB&XH cũng như cơ quan bảo vệ trẻ em và các cơ quan liên quan vào cuộc.

“Đánh học trò của chúng tôi thì chúng tôi không thể bỏ qua!” - ông Phúc khẳng định.

Thầy Võ Thành Nho, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa), cho biết nhà trường đã cử người đưa em K đến bệnh viện ngay sau đó.

Qua khai thác thông tin, thầy Nho cho hay nguyên nhân xuất phát từ chuyện em Kh (con của ông Mỹ) mất máy tính. Kh cho rằng em K là người lấy. K về nói với mẹ; sau đó hai phụ huynh đã trao đổi qua điện thoại. Hôm sau đến trường, một em học sinh giấu máy tính trả lại cho Kh. Lúc này, K nói với Kh “về nói mẹ xin lỗi”.

“Người lớn đã sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người lớn hành xử không đúng đã ảnh hưởng đến tâm lý các em” - thầy Nho nói và cho biết sẽ cùng phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Không được sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn Hành vi của phụ huynh này có thể mang lại hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè trong trường đối với con mình. Như vậy sẽ khiến cho con của ông ta bị ảnh hưởng đến tâm lý khi vào trường học tập. Việc sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn trong trường hợp này là điều rất đáng tiếc. Với những mâu thuẫn trong quá trình con cái học tập, sinh hoạt, phụ huynh nên phản ánh và cùng nhà trường tìm cách giải quyết; hoặc các phụ huynh tự giải quyết với nhau. Hành vi như của vị phụ huynh trong câu chuyện này không chỉ gây họa cho chính bản thân ông ta, mà còn làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tâm lý của các cháu học sinh. Luật sư LÊ TRUNG PHÁT, Đoàn Luật sư TP.HCM

Công an vào cuộc sớm là cần thiết

Sáng 18-12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc, điều tra làm rõ vụ phụ huynh tấn công bạn học của con mình bằng vũ lực này.

Trong khi đó, trả lời PV qua điện thoại, vị phụ huynh này nói: “Hiện tại em mệt nên không trả lời”.

Nhận định về sự việc, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết hành vi vi phạm của người hành hung em K là hành vi có tính chất côn đồ. Bởi lẽ cháu bé nạn nhân đã sợ và lùi xe để bỏ chạy nhưng người đàn ông kia vẫn nhảy xuống xe, đánh tới tấp rất nhiều lần. Hành động này cho thấy sự hung hãn quá mức khi tương quan về thể trạng, sức lực là quá lớn.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ việc công an huyện khởi tố ông Mỹ là phù hợp ngay cả khi thương tích của K dưới 11% thì vẫn có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 sửa đổi năm 2017 do em K là người 16 tuổi (đây là tình tiết định khung hình phạt).

Con mâu thuẫn với bạn, phụ huynh đến trường giải quyết Những vụ việc phụ huynh hành hung bạn học của con do mâu thuẫn giữa các em đã nhiều lần xảy ra. Đơn cử như sự việc diễn ra hồi tháng 1-2023 tại Trường Tiểu học Tân An Thạnh (tỉnh Vĩnh Long). Theo đó, một số học sinh lớp 5 của trường trong lúc chơi đùa đã xảy ra cự cãi. Một học sinh báo cho cha mẹ biết bị bạn đánh. Sau đó, cha mẹ của em này đến trường và đánh bạn của con. Công an sau đó đã mời hai gia đình lên hòa giải do em học sinh bị đánh không có thương tích, không bị ảnh hưởng sức khỏe. Một vụ khác xảy ra vào ngày 9-12-2020, sau khi tan học, em NQH đã đấm vào mặt em TLNM (hai em là học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Bình ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Chiều cùng ngày, ông Triệu Ngọc Phương, phụ huynh của em M, đã vào lớp học để đánh em H và yêu cầu học sinh này ra ngoài khu vực trường. Sau đó, gia đình em H đã làm đơn tố cáo. Kết quả giám định thương tích cho thấy em H bị tổn hại sức khỏe 1%. Ông Phương đã bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

