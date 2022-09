Khởi tố bị can tàng trữ, sử dụng trái phép 2 khẩu súng trường

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Hải Tân, TP Hải Dương kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thanh Tùng ở 938 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của Tùng hai khẩu súng (kết quả giám định là súng trường bán tự động) và hai hộp đựng 898 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận mua hai khẩu súng và số đạn trên từ năm 2017 của một người ở TP.HCM thông qua mạng xã hội với giá 30 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của Tùng, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho nhiều người trên địa bàn huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc.

Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, xử lý.