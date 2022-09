Thu giữ súng, đạn tại nơi ở của nghi can cướp cửa hàng tiện lợi quận 12

Ngày 12-9, Công an quận 12 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Bùi Đức Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú Đồng Nai) để điều tra vụ dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Khoảng 10 giờ ngày 11-9, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy tới cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Người này để xe bên ngoài, đi vào trong cửa hàng và đến chỗ nhân viên đang đứng tại quầy. Nam thanh niên rút một vật giống súng uy hiếp nhân viên cùng khách hàng yêu cầu đưa tiền. Sau đó kẻ này lấy một số tiền rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (PC02) phối hợp cùng Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ truy xét.

Qua công tác truy xét, rạng sáng 12-9, Phòng PC02, Công an quận 12 phối hợp với Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hoà, Đồng Nai) ập vào một nhà trọ trên địa bàn bắt giữ Thắng.

Công an thu giữ một một khẩu súng (dạng súng săn, không có báng súng), một vỏ đạn, tám viên đạn… và số tiền 553.000 Thắng chưa tiêu xài hết.

Tại công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đang tiếp tục điều tra, xác minh củng cố hồ sơ xử lý.