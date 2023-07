Khởi tố một phụ nữ lừa bán đồng hương sang Trung Quốc lấy 30 triệu đồng

(PLO)- Bán một cô gái cùng quê Nghệ An sang Trung Quốc làm vợ xứ người, thu lợi 30 triệu đồng, một người ở huyện Kỳ Sơn bị khởi tố tội mua bán người.

Ngày 9-7, tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Thoan, ở xã Chiêu Lưu về tội mua bán người.

Trước đây, Thoan từng sang Trung Quốc làm ăn rồi quen một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Người này bảo Thoan về quê nhà tìm các phụ nữ, cô gái có nhan sắc đưa sang Trung Quốc bán sẽ được chia tiền hoa hồng.

Thoan đồng ý rồi về quê, tiếp cận chị KTM, ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là người có hoàn cảnh khó khăn. Nghe lời dụ ra nước ngoài làm việc, lương cao, chị M đi theo Thoan sang Trung Quốc, rồi bị bán làm vợ cho một người đàn ông với giá hơn 120 triệu đồng. Thoan được chia tiền 30 triệu đồng trong vụ mua bán người này.

Sau một thời gian bị bạo hành, chịu nhiều tủi nhục, chị M đã trốn được khỏi nhà chồng. Trở về Việt Nam, chị đã tố cáo Thoan lên cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM