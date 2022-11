Khởi tố nhóm cướp giật xịt hơi cay tấn công người đi đường

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm cướp táo tợn xịt hơi cay tấn công nạn nhân.

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phong Phú (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Văn Hoàng Phúc (28 tuổi), Lê Hoàng Giang (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là nhóm cướp giật điện thoại đã gây án và xịt hơi cay vào người đi đường ở huyện Bình Chánh.

Theo hồ sơ, tối 21-10, anh PNT chạy xe máy chở chị LTMY trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), thì bị nhóm thanh niên áp sát giật điện thoại của chị Y và xịt hơi cay về phía các nạn nhân.

Sau đó, chị Y kiểm tra định vị thì phát hiện điện thoại đang ở tại một khách sạn trên địa bàn TP Cao Lãnh, Đồng Tháp nên nhờ người thân đến kiểm tra. Khi xác định hai thanh niên thuê phòng có đặc điểm giống nhóm cướp nên các nạn nhân đã trình báo công an địa phương. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi thì nhóm người đã rời đi. Sự việc sau đó được chị Y trình báo Công an huyện Bình Chánh.

Sau nhiều ngày truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ Phú và Giang. Riêng Phúc được cảnh sát vận động đã đến công an đầu thú.

Các bị can khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tối 21-10, nhóm này thay biển số xe giả rồi gây ra vụ cướp giật, xịt hơi cay vào người hai nạn nhân ở huyện Bình Chánh.

Sau đó, cả nhóm chạy về Đồng Tháp thuê nhà nghỉ ngủ lại đến sáng hôm sau trả phòng để về TP.HCM. Trên đường di chuyển, nhóm này gặp công an tuần tra, yêu cầu dừng xe nhưng không chấp hành. Phú xịt hơi cay vào cảnh sát rồi cùng đồng bọn tẩu thoát về TP.HCM.

Các nghi phạm khai bán chiếc điện thoại cho một tiệm điện thoại ở quận Bình Tân với giá 5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Còn biển số xe giả, bình xịt hơi cay cùng quần áo vứt xuống kênh để phi tang.

NGUYỄN TÂN