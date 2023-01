Khởi tố nữ tài xế xe ô tô không cứu giúp người bị tai nạn giao thông

(PLO)- Thấy nạn nhân bị tai nạn nằm trên đường nhưng người phụ nữ 32 tuổi để mặc, nạn nhân sau đó bị xe tải cán tử vong.

Sáng 31-1, tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

VKSND huyện Can Lộc đã phê chuẩn các quyết định khởi tố đối với bị can Hằng.

Trước đó, đêm 2-10-2022, Hằng dừng xe ô tô 84L-4036 bên quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) để đi vệ sinh. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Công Phường (32 tuổi, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy 38P1- 053.18 theo hướng Nam - Bắc va chạm với xe ô tô 84L-4036 do Hằng điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Phường ngã xuống, nằm trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng.

Thời điểm đó, trên xe 84L-4036 còn có hai người (cùng trú huyện Yên Thành) chứng kiến sự việc.

Hằng đi vệ sinh xong thì lên xe điều khiển ô tô đi tiếp chứ không đưa nạn nhân đi cấp cứu, để mặc anh Phường ở hiện trường.

Sau đó, xe tải 49C-103.19 do Tưởng Văn Danh (30 tuổi, trú thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển chạy qua khu vực, cán qua người anh Phường làm nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Đối với tài xế Danh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc cũng đã khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM