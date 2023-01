Tai nạn giữa xe khách và xe máy làm một cán bộ công an tử vong

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29-1, trên quốc lộ 46 thuộc địa phận thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương khiến một người tử vong

Chiều tối 29-1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy trên quốc lộ 46 khiến một nạn nhân đi xe máy bị tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 29-1, trên quốc lộ 46 (thuộc địa phận thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) giữa xe máy do anh PVT- cán bộ công an công tác tại Trại Giam số 6 (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Chương) và xe ô tô chở khách. Vụ tai nạn làm anh PVT tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Tại hiện trường cho thấy xe máy do anh PVT điều khiển chạy hướng cầu Rộ- Thanh Thủy thì bị tai nạn. Xe ô tô chở khách (chạy ngược chiều với xe máy) sau khi gây tai nạn thì bỏ chạy khỏi hiện trường.

Được biết, hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe khách gây tai nạn nêu trên.

Đ.LAM