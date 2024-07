Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra 11/07/2024 11:55

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sáng 11-7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: trong những kết quả mà đất nước ta đạt được trong 40 năm qua có đóng góp tích cực của ngành KTNN.

KTNN chỉ tuân theo pháp luật

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đã đổi mới gần 40 năm qua, đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Trong 40 năm qua nền kinh tế tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm. Quy mô GDP năm 2023 đạt khoảng 430 tỉ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; GDP bình quân đầu người lên mức gần 4.300 USD. Chính trị - xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những thành tích mà KTNN đã đạt được trong chặng đường phát triển 30 năm qua. Ảnh: KTNN

Công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thu được nhiều kết quả quan trọng. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những kết quả trên ngoài nguyên nhân từ ý chí, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta… thì còn có đóng góp tích cực của ngành

KTNN.

Khẳng định vị thế của KTNN như được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và quá trình phát triển toàn diện của KTNN, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của KTNN; khẳng định KTNN ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Lược lại những thành tích và phương châm hoạt động của KTNN trong 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhận định: “Từ khi thành lập đến nay, KTNN đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỉ đồng cho NSNN, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. Hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận vai trò của KTNN trong các vấn đề về ngân sách, giám sát và công tác lập pháp của Quốc hội cũng như các cơ quan dân cử các cấp.

Phải sử dụng, kiểm soát hiệu quả quyền lực được giao phó

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong thời gian tới đây, KTNN tiếp tục phải nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính. Ảnh: KTNN

”Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu KTNN tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Ông cũng lưu ý KTNN cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại.

“Xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông cũng yêu cầu KTNN cần chăm lo đội ngũ cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lẫn bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu về chủ động hội nhập quốc tế.

“Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động KTNN tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương,

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích

hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội nói.