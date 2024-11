Kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại các cơ sở phế liệu 16/11/2024 10:51

Ngày 29-10, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng phản ánh của ông ND ngụ hẻm 736, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM về việc gần nhà ông có một hộ kinh doanh phế liệu ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây nghi ngờ về sự thiếu an toàn trong công tác PCCC của cơ sở.

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn PCCC.

Mới đây, UBND phường 15, quận Gò Vấp phối hợp với công an phường đã ra quân kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh phế liệu tại hẻm 736. Tại cở sở mà ông ND phản ánh, PV ghi nhận hiện không còn tình trạng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây nghi ngờ về sự thiếu an toàn trong công tác PCCC của cơ sở.

Bên cạnh đó, việc người dân chiếm dụng các nơi để phương tiện PCCC, bình chữa cháy xách tay để chất hàng, treo đồ... làm khu vực này bị che khuất đã được chấn chỉnh.

UBND phường 15 phối hợp với công an phường đã ra quân kiểm tra PCCC tại các cơ sở phế liệu. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Văn Thị Loan, chủ hộ kinh doanh, cho biết sau khi được chính quyền địa phương nhắc nhở về công tác PCCC và việc cơi nới tôn là để che chắn, bà đã khắc phục hoàn toàn.

“Hộ kinh doanh của tôi luôn đảm bảo đầy đủ về bố trí phương án chữa cháy và ký bản cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Tôi còn thường xuyên đi tập huấn về kiến thức PCCC theo kêu gọi của UBND phường” - bà Loan nói.

Cùng ngày, theo ghi nhận, các cơ sở phế liệu khác cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo quy định.

Bà Phạm Thị Lan, chủ hộ kinh doanh vựa phế liệu tại hẻm 736, cũng cho biết được phường tổ chức tập huấn PCCC, riêng tại cơ sở kinh doanh bà cũng trang bị 7 bình PCCC và lối thoát hiểm thứ hai.

“Hộ kinh doanh của tôi và các hộ kinh doanh khác được UBND phường thường xuyên tổ chức buổi họp, buổi tập huấn kiến thức PCCC với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ quận Gò Vấp, cảnh sát khu vực…; đồng thời thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu vực, PCCC” - bà Lan cho hay.

UBND phường 15 kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại một cơ sở kinh doanh phế liệu. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường 15, quận Gò Vấp, cho biết đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn, UBND phường thường xuyên ban hành các văn bản tăng cường công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ, kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường, trong đó khu vực có các vựa phế liệu.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục phối hợp Phòng TNMT quận, các phòng ban quận, công an quận, BCH công an phường, hệ thống chính trị từ phường đến khu phố vận động, tuyên truyền, định hướng chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, phường tiếp tục giám sát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh phế liệu để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn PCCC và Cứu nạn cứu hộ.