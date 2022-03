Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Goldman Sachs (Đức), cho biết khi phương Tây và Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga thì giá các loại hàng hóa sẽ tăng mạnh. Điều này sẽ khiến yếu tố lạm phát trở nên khó kiểm soát.

Nguyên nhân là do Nga là nhà sản xuất chính dầu, khí đốt, nhôm, paladi, niken, lúa mì và ngô.



"Trong ngắn hạn, các mặt hàng này sẽ tăng một cách cực đoan, đặc biệt giá dầu sẽ tăng cao. Do đó, trong những tháng tới, giá vàng sẽ leo lên 2.150 USD/ounce"- Goldman Sachs dự báo.



Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, nếu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kéo dài thì càng tác động sâu sắc đến hàng loạt các thị trường hàng hoá, đặc biệt giá dầu có thể luôn duy trì ở mức cao. Giá năng lượng càng cao, lạm phát càng kéo dài. Điều này giúp duy trì động lực cho giá vàng tăng mạnh.



"Với nhiều dự đoán giá vàng sẽ vượt trên 2.000 USD/ounce, trong khi thị trường vàng trong nước luôn duy trì trạng thái độc quyền và neo giá chênh lệch rất cao so với vàng thế giới.

Do đó, mỗi bước tăng giá vàng thế giới sẽ đẩy giá vàng trong nước lên rất cao. Tôi dự đoán trong thời gian đến, giá vàng trong nước sẽ bị đẩy lên 70 triệu đồng/lượng nếu giá vàng thế giới vượt mức kỷ lục năm 2020 là 2.070 USD/ounce"- ông Hiếu nói.



Hôm nay (1-3), giá vàng thế giới vẫn duy trì mức 1.904 USD/ounce, tương đương 52,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng trong nước đã leo lên 65,95 triệu đồng/lượng.

Mức chênh giữa vàng trong nước và thế giới là 13,15 triệu đồng/lượng.