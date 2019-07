Đại gia Thái Lan nhận xét gì về hàng Việt?

Big C Việt Nam và Big C Thái Lan là một?

Liên quan đến việc lùm xùm tại Big C Việt Nam khi hệ thống này đột ngột ngừng nhận đơn hàng từ các nhà cung cấp ngành may mặc Việt Nam, ông Phidsanu Pongwatana giải thích Việt Nam là quốc gia hàng đầu dệt may nên MM Mega Market Việt Nam muốn tận dụng thế mạnh này. 90% hàng dệt may bán tại siêu thị là của Việt Nam, 10% là hàng nhập khẩu. Bên cạnh hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, siêu thị làm việc với nhà cung cấp xây dựng thương hiệu thông qua các kênh của MM Mega Market Việt Nam. Do khoảng cách địa lí và không liên quan gì nhau nên vụ việc tại Big C Việt Nam không ảnh hưởng gì đến Big C Thái Lan. Cần làm rõ hơn vấn đề này: Tập đoàn Casino trước đây sở hữu thương hiệu Big C ở Việt Nam và Thái Lan. Tại Thái Lan, tập đoàn Casino bán thương hiệu Big C cho tập đoàn BJC, nghĩa là ở Việt Nam thương hiệu Big C cũng thuộc về tập đoàn BJC. Tuy nhiên, khi tập đoàn Casino bán Big C Việt Nam cho tập đoàn Central Group thì Central Group sở hữu thương hiệu Big C 10 năm (Central Group nhận chuyển nhượng Big C Việt Nam năm 2016-PV). Sau 10 năm thương hiệu Big C Việt Nam sẽ được trả lại cho tập đoàn BJC.