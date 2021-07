Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 14-7, nhiều người dân TP.HCM đã đổ xô đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua lương thực, thực phẩm dự trữ. Thậm chí không ít người phải chờ hai ba tiếng vẫn chưa vào mua được hàng.

Tuy nhiên cùng ngày, đại diện Saigon Co.op cho biết, lượng hàng hóa vận chuyển về các siêu thị bước đầu đã tăng lên đáng kể, cơ bản đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân TP.

Lượng thịt tươi, trứng, rau củ quả đã nhập về cho gần 300 các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food tại TP.HCM tăng hơn 30% so với mấy ngày trước.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op tăng cường bán hàng trên các ứng dụng trực tuyến, trang web https://cooponline.vn/ liên kết với hầu hết các ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, kết hợp các đoàn thể địa phương phát hành phiếu “đi chợ giúp người dân”.



Nhờ được tháo gỡ gấp rút trong vận chuyển từ các tỉnh về TP.HCM, siêu thị đã có nhiều hàng đáp ứng nhu cầu người dân

Đối với các khu vực phong tỏa, hệ thống sẽ có phương án kết hợp tổ dân phố lập danh sách đi chợ giúp dân hoặc cung cấp combo 5-10 mặt hàng thiết yếu đến từng gia đình. Điển hình là sự phối hợp của UBND và Quận đoàn quận 6 tại siêu thị Co.opmart Phú Lâm giúp tình hình mua sắm sáng nay hết sức ổn định.

Theo đó, UBND và Quận đoàn quận 6 có đội tình nguyện viên phối hợp cùng nhân viên Co.opmart Phú Lâm “đi chợ” mua hàng mỗi ngày hai ca cho người dân để người dân không cần trực tiếp đến siêu thị.

Theo đại diện Saigon Co.op, lượng dự trữ lớn về gạo, mì, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, thịt mát, hàng bình ổn giá…. sẽ đảm bảo cung ứng ra thị trường ổn định từ ba đến sáu tháng tới. Người dân có thể yên tâm là lương thực thực phẩm không bao giờ thiếu.

Tương tự, đại diện Aeon Việt Nam cho biết đã tăng lượng dự trữ thực phẩm thực phẩm tươi sống 400- 600%, thực phẩm khô tăng 200- 400% nên sẽ không có tình trạng khan hiếm hàng hoặc thay đổi giá bất thường.

Người dân nên mua hàng thông qua các kênh như đặt hàng qua điện thoại của các siêu thị Aeon hoặc trên ứng dụng Aeon Vietnam để được giao hàng trong ba ngày. Hàng cần giao ngay thì đặt qua ứng dụng GrabMart/ NowFresh. Mua sắm trên trang thương mại điện tử AEONEshop (https://aeoneshop.com/) và nhận hàng trong vòng 3-10 ngày.

Theo đại diện Aeon Việt Nam, thời gian qua số lượng đơn hàng mua sắm qua các kênh trực tuyến tiếp tục tăng. Trong một số thời điểm, các siêu thị phải tạm phân bổ lại thời gian xử lý đơn hàng.

Siêu thị đang tiếp tục tăng cường nhân sự cho các kênh bán hàng online để tiếp nhận và chuẩn bị đơn hàng, kịp thời giao cho khách.



Nhân viên siêu thị đang chọn hàng hóa sau khi nhận qua kênh online

Phía MM Mega Market cũng cho biết từ khi làn sóng dịch thứ 4 tại Việt Nam bùng phát đơn hàng đến từ kênh mua sắm trực tuyến tăng lên gấp 7 -8 lần so với trước nên xảy ra tình trạng quá tải.

Cùng với việc lực lượng nhân sự giảm do bị nằm trong vùng phong tỏa hay phải cách ly do tiếp xúc ca nhiễm… đã khiến đơn hàng giao chậm hơn so với các khu vực khác.

MM Mega Market có cung cấp ba kênh mua sắm trực tuyến linh hoạt gồm website https://online.mmvietnam.com, đặt hàng qua số hotline của từng siêu thị và qua kênh Zalo.

Người dân có thể yên tâm mua sắm trên kênh trực tuyến với khoảng 7.000 sản phẩm từ hàng tươi sống, đông lạnh, đồ khô cho đến các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đều có sẵn và được bổ sung liên tục. MM Mega Market đang nỗ lực mở rộng thêm các kênh vận chuyển để rút ngắn thời gian giao hàng.

Đặc biệt, MM Mega Market vẫn giao hàng đến những địa điểm nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly.