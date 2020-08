Hàng triệu phần quà dinh dưỡng tặng Bộ đội Biên phòng

Chiều 19-8, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) đã trao tặng hàng triệu phần quà dinh dưỡng đến lực lượng Bộ Đội Biên Phòng cả nước với tổng giá trị 10 tỉ đồng.

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn đóng vai trò tiên phong và là lá chắn đầu tiên bảo vệ cho toàn dân. Khi dịch tái bùng phát vào tháng 7, các chiến sĩ đã kịp thời lập thêm hàng ngàn lán trại và trạm chốt mới để bảo vệ đường biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở... Không để lây lan dịch COVID-19 từ bên ngoài lãnh thổ.



Đại diện NutiFood (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Nutifood

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà cao cả hơn chính là sự quan tâm và thấu hiểu của NutiFood và các mạnh thường quân khác đối với lực lượng biên phòng Việt Nam. Đồng thời, ông hoan nghênh những hỗ trợ thiết thực, kịp thời của doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm chống dịch.



Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị NutiFood, chia sẻ doanh nghiệp biết ơn những hi sinh lớn lao của lực lượng Bộ đội Biên phòng vì sự an toàn của đất nước. Hy vọng sự đồng hành của NutiFood phần nào tiếp thêm sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, giúp các chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến cam go này.

Theo đại diện NutiFood, đây là hoạt động thứ hai trong hành trình “Sức mạnh Việt chung tay đẩy lùi dịch COVID-19” của Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood Thụy Điển cùng NutiFood Việt Nam triển khai với quy mô lên đến 30 tỉ đồng.

Hoạt động này sẽ hướng đến bộ đội biên phòng, y bác sĩ, công nhân, người cao tuổi, trẻ em, bệnh nhân và những hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.