Vinasun tiếp tục hoàn thiện phần mềm thanh toán

Ngày 30-6, tại “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) cho biết năm 2019 tình hoạt động kinh doanh ngành taxi và của Vinasun tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2019, tổng số xe của Vinasun là 4.921 xe kinh doanh taxi, giảm 15,29% so với đầu năm. Vinasun cũng chuyển đổi 100% thiết bị tablet phục vụ Vinasun App bằng điện thoại thông minh trên toàn bộ xe taxi. Tổng doanh thu kinh doanh của Vinasun đạt 2.083,5 tỉ, đạt 93,41% so với kế hoạch 2019 (2.230,5 tỉ). Lợi nhuận sau thuế đạt 108,7 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2018 và đạt 109,10% so với kế hoạch đề ra.



Dù phải đối mặt với khó khăn, Vinasun taxi vẫn nỗ lực nâng cấp dịch vụ, gia tăng tiện ích để phục vụ khách hàng. Cụ thể, Vinasun bắt đầu triển khai bổ sung thêm một tiện ích thanh toán mới cho khách hàng với tên gọi VNS Prepaid - Vinasun trả trước. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường kinh doanh vận tải taxi được phát triển bởi một công ty thuần Việt, mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, tiện dụng, an toàn.

Theo đó, người dùng chỉ cần nạp trước một số tiền tương ứng vào tài khoản VNS Prepaid - Vinasun trả trước (bằng cách nạp trực tiếp từ Vinasun App, tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc cửa hàng đại lý của Payoo…), sau đó dùng Vinasun App sử dụng số tiền đã nạp để thanh toán cước phí taxi Vinasun thay cho các phương thức khác như tiền mặt, coupon giấy hoặc cà thẻ ngân hàng qua máy POS…