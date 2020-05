Đòn đau giáng xuống ngành du lịch, ô tô, dệt may

Không nên chạy theo thành tích đón khách Trung Quốc PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, cho hay trong khoảng 10 năm trở lại đây, TQ luôn là thị trường khách du lịch quốc tế đứng đầu ở VN. Một trong những nguyên nhân là do TQ là quốc gia liền kề với VN và nhu cầu về sản phẩm du lịch của khách nước này phù hợp với khả năng cung cấp của nước ta. Tuy nhiên, hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường từ việc đón khách TQ không được như kỳ vọng, đặc biệt ở những địa phương có các tour du lịch 0 đồng. Bên cạnh đó, sự phát triển du lịch phụ thuộc vào thị trường chi phối TQ ngày một tăng, cùng với đó là nguy cơ khủng hoảng khi thị trường này có vấn đề. Sự suy giảm khách TQ gần như về 0 ở VN do đại dịch COVID-19 là một minh chứng.

Nha Trang là một trong những địa phương thu hút rất đông khách Trung Quốc trước khi xảy ra dịch. Ảnh: TÚ UYÊN “Cho dù đã có nhiều cảnh báo về việc không để du lịch rơi vào tình trạng phụ thuộc vào một vài thị trường chi phối. Song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là bệnh thành tích phải thu hút đông khách nên chúng ta vẫn phụ thuộc vào TQ. Khi thị trường này vỡ bong bóng khiến nhiều công ty phá sản, nhiều người lao động mất việc làm” - PGS-TS Phạm Trung Lương nói. Vị chuyên gia này cũng cho rằng sau đại dịch COVID-19, du lịch VN cần phải thay đổi tư duy. Chẳng hạn kiên quyết nói không với bệnh thành tích để du lịch VN phát triển hài hòa, không bị lệ thuộc vào thị trường chi phối để giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, thực hiện đúng quan điểm của chiến lược phát triển du lịch VN là “phát triển từ diện rộng sang chiều sâu, từ số lượng sang hiệu quả”. Bên cạnh đó, cần chuyển từ khai thác phân khúc cấp thấp thị trường TQ sang phân khúc cao cấp, có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày, thái độ văn minh và tuân thủ pháp luật VN.