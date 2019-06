Đầu bếp “vạn người mê” David Rocco đến Việt Nam

Trong chuyến dừng chân khám phá ẩm thực Việt Nam, bếp trưởng lừng danh của seri truyền hình ẩm thực ăn khách David Rocco’s Dolce Vita sẽ chủ trì một bữa tiệc thượng lưu duy nhất tại khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 vào tối 11-6.



Ông hoàng ẩm thực “triệu view”

David Rocco là một trong những đầu bếp người Canada nổi tiếng nhất thế giới. Ông được biết đến nhiều nhất trong vai trò chủ xị của chương trình ẩm thực David Rocco’s Dolce Vita, phát sóng tại hơn 150 nước, thu hút hàng triệu người xem mỗi ngày. Ngoài ra, David Rocco còn là tác giả của các cuốn sách nấu ăn bán chạy nhất tại nhiều quốc gia.

David Rocco được mệnh danh là người tiên phong phá vỡ các rào cản văn hóa bằng cách kết nối mọi người thông qua tình yêu với các món ăn. Ông đã mang niềm đam mê ẩm thực, du lịch và phiêu lưu đến hàng triệu ngôi nhà trên toàn thế giới thông qua các chương trình truyền hình nổi tiếng. Khán giả tại hơn 150 quốc gia đã quá quen thuộc với loạt chương trình thực tế đình đám, khéo léo kết hợp giữa ẩm thực, du lịch và văn hóa bản địa để tạo nên những trải nghiệm hoàn toàn mới qua màn ảnh nhỏ như David Rocco Dolce Vita, Dolce Ấn Độ, Dolce Napoli và Dolce Châu Phi.

David Rocco bên cạnh đầu bếp hàng đầu thế giới Gordon Ramsay



Là một nhân vật có sức ảnh hưởng, đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình, ông có tên trong danh sách top 10 người kiến tạo và dẫn đầu xu hướng mới Canada do tạp chí Flare Magazine bình chọn, ngoài ra ông còn xuất hiện nổi bật trên nhiều phương tiện truyền thông như tạp chí People, Hello, Today’s, Food and Drink…

Hình ảnh của David Rocco xuất hiện tại chương trình ẩm thực Celebrity Chef



Tháng 4 năm 2018, David Rocco đến Châu Á để tham gia tranh tài trong một chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực mang tên: Celebrity Chef: East Vs. West trên kênh truyền hình Fox Life Asia. Cùng với “đối thủ” Tạ Đình Phong, David Rocco trải qua hành trình khám phá ẩm thực tại 5 thành phố Ma Cao, Phật Sơn, Manila, Ipoh và Kuala Lumpur. Chuyến đi này tạo cảm hứng để ông thực hiện chuỗi chương trình truyền hình thực tế khám phá “Dolce Đông Nam Á”.

Trình diễn ẩm thực ở khách sạn cao nhất Đông Nam Á

“Với các đầu bếp phương Tây, Việt Nam luôn có sức hút lạ kỳ. Chính vì vậy trong loạt chương trình Dolce Đông Nam Á, chúng tôi cố gắng nắm bắt được tinh thần trong từng món ăn, nét đặc trưng văn hóa, con người tại đây” – David Rocco giải thích lý do lựa chọn Việt Nam bên cạnh các điểm đến khác là Singapore, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Ông cũng mong muốn qua show truyền hình ăn khách này, người xem toàn thế giới sẽ biết tới nhiều hơn hình ảnh một Việt Nam hiện đại và hiếu khách.





Để lựa chọn địa điểm phù hợp với những yêu cầu khắt khe, David đã tham khảo nhiều ý kiến, cuối cùng lựa chọn được đưa ra là “khách sạn giữa lưng chừng trời” Vinpearl Luxury Landmark 81. “Sau khi khảo sát, chúng tôi lựa chọn Vinpearl Luxury Landmark 81 để thực hiện các cảnh quay vì khách sạn này đáp ứng các tiêu chí với dịch vụ tốt nhất, không gian sang trọng và những món ăn đặc biệt. Ngoài ra, đây cũng là nơi đang nổi lên như một đại diện mới của Việt Nam năng động” - David Rocco cho biết.





Ấn tượng với khách sạn được coi là biểu tượng đỉnh cao mới của TP.HCM - Vinpearl Luxury Landmark 81, bếp trưởng người Canada quyết định sẽ cùng với khách sạn này tổ chức 1 bữa tiệc đặc biệt, với thực đơn được tuyển lựa tinh tế để dành tặng cho những vị thượng khách đam mê ẩm thực tại đây. Đại diện khách sạn cho biết, để bữa tiệc được hoàn hảo nhất, David Rocco đã yêu cầu được làm việc với những đầu bếp tại khách sạn từ nhiều ngày trước để lên “siêu thực đơn” mang cá tính và dấu ấn rất riêng của vị đầu bếp đa tài này.

60 thực khách VIP sẽ có cơ hội thưởng thức bữa tiệc tối đặc biệt mang phong cách Ý với 4 món đặc sắc, thưởng thức cùng rượu vang Italy thượng hạng. Đây là cơ hội hiếm có để thực khách khám phá một hành trình ẩm thực nhiều cảm xúc với sự dẫn dắt và giới thiệu trực tiếp của David Rocco.

Đặc biệt, các bếp trưởng của Vinpearl Luxury Landmark 81 - tác giả của món Phở Chọc trời nấu với bò Wagyu thượng hạng gây “bão” thời gian qua - sẽ cùng ngôi sao đầu bếp thế giới sáng tạo nên món phở theo phong cách David Rocco và dành cơ hội thưởng thức duy nhất cho các thực khách trong đêm tiệc.