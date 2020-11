Đi tìm diện mạo du lịch an toàn cho Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6-11, tại Cần Thơ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức hội thảo “Đi tìm diện mạo du lịch an toàn” qua đó để các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan chức năng chia sẻ ý tưởng, giải pháp cho một quy trình vận hành du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới.



Ngày hội Văn hóa chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) thường niên thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: HD

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng việc xây dựng điểm đến du lịch an toàn là yếu tố tiên quyết để phục hồi các hoạt động du lịch, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Cần Thơ mà là nhiệm vụ của cả Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Để ứng phó và thích ứng với diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thời gian ngành du lịch thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí an toàn dành cho cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và các khu điểm du lịch (10 tiêu chí); xây dựng Kế hoạch truyền thông giới thiệu điểm đến an toàn, đa dạng hình thức tuyên truyền, nhằm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá Cần Thơ là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, hầu hết các doanh nghiệp du lịch có ý thức cao trong việc thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh: trang bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, chuẩn bị phòng riêng để cách ly…



Các đại biểu cùng nhau thảo luận đi tìm diện mạo du lịch an toàn. Ảnh: HD

Theo ông Trần Hữu Hiệp, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, nhu cầu an toàn du lịch hiện đang đặt ra các yêu cầu. Đó là, sự hợp lực với cách tiếp cận hệ thống, thực hiện theo chuỗi để chuyển đổi phương thức hoạt động du lịch để phù hợp tình hình mới. Mỗi nơi đều có tiêu chuẩn an toàn riêng nhưng hiện chưa có một tiêu chuẩn chung theo vùng, theo quốc gia. Vì thế cần liên kết để xây dựng, ban hành chung cho cả quốc gia theo vùng, theo ngành như vận tải, lưu trú, dịch vụ ăn uống… Và khi có tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn du lịch thì cần phải có công nghệ phù hợp để thực thi hiệu quả.

Còn ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt cho rằng ngành du lịch cần xây dựng tiêu chí an toàn cho các nhóm dịch vụ căn bản sau như điểm đến an toàn, giao thông an toàn, dịch vụ an toàn, ẩm thực an toàn, sức khỏe an toàn. Đồng thời, ông Huê đề xuất thành lập một liên minh du lịch an toàn với thành viên là tất cả thành viên trong chuỗi giá trị du lịch và liên minh này cũng phải xây dựng tiêu chí du lịch an toàn.

Sau một buổi làm việc, tất cả các đại biểu, đơn vị đều thống nhất rằng cần có những bộ quy chuẩn chung trong vấn đề an toàn du lịch để tất cả các thành phần tham gia chuỗi du lịch thực hiện.