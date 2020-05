Ngày 13-5, tại trụ sở chính ở quận 3, TP.HCM, Công ty Du lịch Vietravel đã tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch an toàn nhằm thúc đẩy thị trường trở lại sau thời gian “ngủ đông” do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng thời, triển khai gói kích cầu thị trường du lịch trong nước giảm đến 60% hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ VH-TT&DL.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho biết khi dịch bệnh được cơ bản khống chế trong nước, Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp (DN), người dân chuyển sang trạng thái bình thường mới vừa phát triển kinh doanh vừa đảm bảo phòng, chống dịch. Sự kiện chính thức đánh dấu sự hoạt động trở lại của công ty.

"Chúng tôi nhận thấy sau dịch mối quan tâm hàng đầu của du khách là sự an toàn. Được xây dựng theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, công ty đưa ra bộ sản phẩm du lịch an toàn dựa trên ba tiêu chí là điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn, nhân viên an toàn. Với các biện pháp như vậy, công ty tin rằng sản phẩm du lịch sẽ đảm bảo nhu cầu an toàn của du khách trong tình hình mới” - ông Duy nói.



Nhiều tour du lịch giảm giá chỉ còn 299.000 đồng.

Bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết dịch COVID-19 khiến ngành du lịch thiệt hại nặng nề. Trong bốn tháng qua một số DN du lịch lớn trên địa bàn thành phố không "ngủ đông" như Vietravel vẫn có những hoạt động ý nghĩa chung tay cùng thành phố chống dịch. Đây cũng là giai đoạn để DN có sự chuẩn bị cho sự bứt phá sau dịch COVID-19.



Bà Thúy cho rằng ngành du lịch nhận thấy đây là thách thức lớn nhưng biến thách thức thành cơ hội. Ví dụ, sau những hiệu quả của y tế Việt Nam trong chống dịch COVID-19 thì thời điểm này du lịch y tế là một trong những điểm sáng của du lịch TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Hay du lịch cá nhân hóa, du lịch an toàn một trong những loại hình du lịch vào thời điểm này phát triển tốt.

“Đồng hành cùng DN du lịch, cuối tháng 5 này ngành du lịch TP sẽ tung ra chương trình kích cầu và chiến dịch quảng bá "Hello-TP.HCM city" hứa hẹn nhiều sản phẩm mới, bộ nhận diện mới… Chúng tôi cam kết đồng hành với DN du lịch và mong có nhiều DN như Vietravel tiên phong để cùng nhau vực dậy ngành du lịch sau dịch COVID-19” - bà Thúy nói.